Obcokrajowcy włamali się do obozu w Auschwitz. To Żydzi z Ameryki Północnej

W poniedziałek 20 kwietnia po godzinie 15 na teren dawnego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau wtargnęła grupa osób w wieku 18-19 lat. Byli to młodzi turyści narodowości żydowskiej: ośmiu z USA i jeden obywatel Kanady.

Wtargnęli na teren muzeum w Auschwitz. Interweniowała policja

Młodzi ludzie nie zostali wpuszczeni do muzeum w Oświęcimiu, ponieważ nie posiadali ważnych biletów wstępu. Postanowili więc samodzielnie odsunąć siatkę i mimo zakazu wkroczyli na teren byłego obozu zagłady. Szybko zostali ujęci przez strażników muzeum, którzy powiadomili o wszystkim policję.

W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu grupie młodych mężczyzn postawiono zarzuty bezprawnego wtargnięcia na teren byłego obozu. Karą za taki czyn jest grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do roku. Skruszeni turyści przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze. Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu zgodziła się, by ukarać ich grzywną w wysokości 3000 zł i 1000 zł nawiązki na rzecz muzeum.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Komentujące sprawę muzeum dziękowało policjantom za szybką reakcję i sprawną interwencję. „Co ważne, przestępcy przyznali się do winy i dobrowolnie zgodzili się poddać karze” – podkreślano w oświadczeniu.

Ważna rola muzeum Auschwitz-Birkenau

Muzeum Auschwitz-Birkenau pełni nieocenioną rolę w zachowaniu pamięci o zbrodniach popełnionych przez nazistowskie Niemcy. To miejsce edukacji, które nie tylko przypomina o cierpieniach milionów ofiar, ale także stawia pytania o ludzką naturę i możliwości takich zbrodni.

Eksperci podkreślają, że muzeum nie jest tylko przestrzenią do kontemplowania przeszłości, ale także miejscem, które ma pomagać współczesnemu człowiekowi w zrozumieniu, jak mogło dojść do powstania systemu obozów zagłady.

