Polska otrzyma miliardy euro na inwestycje. Jest decyzja Komisji Europejskiej

Jak poinformowano w komunikacie z 23 kwietnia, „Komisja stwierdziła, że Polska w sposób satysfakcjonujący zrealizowała 30 kamieni milowych oraz 13 celów określonych w decyzji wykonawczej Rady” .

Co zostanie sfinansowane?

Zwrócono uwagę, że reformy oraz inwestycje, które są powiązane z wypłatą środków mają zapewnić pozytywne pozytywne zmiany dla polskich obywateli oraz przedsiębiorstw w kraju. Chodzi m.in. o poprawę usług zdrowotnych, cyfryzację procesów administracyjnych, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, reformę przepisów podatkowych czy wspieranie “zielonych inicjatyw”.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało w czwartek, że środki te zostaną zainwestowane w budowę i modernizację kolei, zakup ekologicznych autobusów, termomodernizację szkół i przedszkoli, cyberbezpieczeństwo, zwiększenie dostępu do bardzo szybkiego internetu, cyfryzację usług medycznych, modernizację szpitali oraz uczelni medycznych, a także rozwój sieci przesyłowych, infrastruktury elektroenergetycznej oraz technologii wodorowych.

Kiedy środki w ramach KPO zostaną wypłacone?

Ocena Komisji ma teraz zostać przesłana do Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Rady (EFC), który w ciągu czterech tygodni ma wydać opinię w tej sprawie. Następnie, po wydaniu opinii Komisja ma otrzymać decyzje płatniczą i środki powinny zostać wypłacone – prawdopodobnie pod koniec maja.

„Po dzisiejszej pozytywnej ocenie ten wniosek o płatność zwiększy łączną kwotę środków wypłaconych Polsce w ramach RRF do 34,15 miliarda euro” – poinformowała komisja.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiedziało, że jeszcze w tym roku zostaną złożone dwa ostatnie wnioski o płatność z KPO. „Ósmy – po zakończeniu aktualnej rewizji KPO i dziewiąty we wrześniu. W 2026 r. do Polski ma spłynąć w sumie ok. 100 mld zł” – poinformowano.

