Prezydent wręczył nominacje generalskie. „Współdziałanie jest możliwe”

2 maja, w Dniu Flagi, prezydent wręczył 12 nominacji na stopnie generalskie i stopień admiralski. Specjalna uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Oprócz głowy państwa, uczestniczyli w niej także szef ministerstwa obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła.

Nominacje generalskie. Kto otrzymał awans?

Na stopień generała dywizji mianowani zostali: gen. bryg. Dariusz Lewandowski oraz gen. bryg. Michał Strzelecki.

Na stopień generała brygady mianowani zostali: płk Dariusz Dróżdż, płk Krzysztof Duda, płk Marcin Dusza, płk Piotr Gołos, płk Jarosław Kowalski, płk Andrzej Kupis, płk Andrzej Lis, płk Piotr Męczyński oraz płk Robert Polak.

Na stopień kontradmirała mianowany został kmdr Przemysław Karaś.

Nawrocki: Musimy myśleć o trwałej Rzeczpospolitej

– Chciałbym, abyśmy wszyscy sobie uświadomili (...), że my naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach. Bez tej misji nie będzie nigdy dobrego prezydenta, dobrego rządu, ani dobrego generała. Musimy myśleć o trwałej, ponad tysiącletniej Rzeczpospolitej i tej, która trwać będzie przez kolejne tysiąc lat – podkreślał Karol Narocki.

– Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje za dzisiejsze nominacje. One są wyrazem głębokiego szacunku do waszej drogi, którą już przeszliście. Są szacunkiem dla waszego profesjonalizmu, dla waszej dyspozycyjności wobec Rzeczpospolitej Polskiej – dodawał.

– Z waszych życiorysów płynie głębokie przekonanie o tym, że Rzeczpospolita będzie bezpieczna i wobec tego przekonania gotowi byliście do wypełniania nawet bardzo trudnych misji w Polsce i poza granicami naszej ukochanej ojczyzny – stwierdzał prezydent.

Kosiniak-Kamysz: Współdziałanie jest możliwe

Na element współpracy zwracał uwagę obecny na uroczystości szef MON. – Nie doszłoby do nominacji generalskich, gdyby nie wniosek ministra obrony narodowej, akceptacja prezydenta Rzeczpospolitej i kontrasygnata premiera – podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz.

– To jest obowiązek współdziałania nakreślony w konstytucji. To jest przywilej i zaszczyt działania na mocy konstytucji i najważniejszych organów państwa. I to współdziałanie, mimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe – zwracał uwagę.

