To największy absurd polskiej szkoły. „To nie lody są problemem”

Ten pierwszy aspekt to obrona drobnych polskich przedsiębiorców. Minęły czasy, w których sławiono „branie własnego losu we własne ręce”! Przeciwnie, zaczęło się uważać, wzorem zachodniej Europy, że sami o siebie to się mogą troszczyć bogacze. A o dobrobyt zwykłego człowieka, to się ma zatroszczyć państwo. Ma dawać, budować, oferować i jeszcze obrywać, że w ZUS kolejki, a wyprawka szkolna za mała.

Solidarność ze small biznesem