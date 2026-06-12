To największy absurd polskiej szkoły. „To nie lody są problemem”

W walce z lodami dla uczniów rzeczniczka praw dziecka rozpętała piekło. Była to debata dająca nadzieję, po drugie zabawna, po trzecie przerażająca.
Ten pierwszy aspekt to obrona drobnych polskich przedsiębiorców. Minęły czasy, w których sławiono „branie własnego losu we własne ręce”! Przeciwnie, zaczęło się uważać, wzorem zachodniej Europy, że sami o siebie to się mogą troszczyć bogacze. A o dobrobyt zwykłego człowieka, to się ma zatroszczyć państwo. Ma dawać, budować, oferować i jeszcze obrywać, że w ZUS kolejki, a wyprawka szkolna za mała.
Solidarność ze small biznesem
Źródło: Wprost
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