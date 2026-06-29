Wstrząsający finał zawodów kolarskich. Nie żyją dwie osoby

W Markach (na Mazowszu) PBM zorganizowała swoje kolejne zawody, skierowane do entuzjastów kolarstwa górskiego. Warunki były trudne – w Polsce panują dojmujące upały (na terenie Ziemi Lubuskie – w Słubicach – paść miał nawet rekord – 40,5 st. Celsjusza). Większość uczestników szczęśliwie dojechała do mety, jednak po drodze zaginęło dwóch kolarzy. Nie wiadomo, co sprawiło, że nie ukończyli wyznaczonej trasy.

W niedzielę (28 czerwca) organizatorzy informowali o zaginięciu kolarza – 71-latka. Podawali, że trwa akcja poszukiwawcza (w którą zaangażowana była policja, straż pożarna, a także ratownictwo medyczne) i zwracali się do uczestników, by pomogli odnaleźć starszego mężczyznę. Senior to nie byle kto – miał na koncie „wielokrotne zwycięzca wyścigów kolarskich” – zaznaczali. „Niewykluczone, że w trakcie wyścigu zjechał z trasy. Był widziany na trasie jeszcze na 18-19 kilometrze, czyli około 10 km przed metą” – tłumaczyli.

Dzień później (w poniedziałek (29 czerwca) poinformowali, że poszukiwania 71-latka wciąż trwają. „Był widziany ostatni raz ok. 700 m przed strefą kolarskiego miasteczka, czyli ok 1600 m przed metą” – wskazali. Niestety – przed południem akcja została wstrzymana.

„Nie przyniosła szczęśliwego rezultatu. Uczestnik naszych zawodów (...) nie żyje. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc w poszukiwaniach” – zakończyli post na FB.

To nie jedyna osoba, która zmarła w trakcie zawodów.

„Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci (...) kolarza Cateny Wyszków, który uczestniczył dziś w naszych zawodach w Markach. Chcielibyśmy przekazać wyrazy ogromnego współczucia dla rodziny zawodnika” – zwrócili się do bliskich 30-latka.

Radio RMF FM dowiedziało się, że prokuratura wszczęła w sprawie śledztwo. „Śledczy chcą ustalić, jak doszło do śmierci 30-latka, i czy organizowanie wyścigów w blisko 40-stopniowym upale nie stworzyło zagrożenia dla uczestników” – ustaliła rozgłośnia.

facebookfacebook