Poważny rozłam w Kościele. Cenckiewicz o ekskomunice dla lefebrystów

Przypomnijmy, 1 lipca Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X wyświęciło czterech prezbiterów w szwajcarskiej miejscowości Econe, bez zgody papieża. Wydarzeniu przewodniczył biskup Alfonso de Galarreta w asyście biskupa Bernarda Fellaya. Prefekt Dykasterii Nauki Wiary zwracał wcześniej uwagę, że święcenia będą „aktem schizmatyckim” .

Cenckiewicz: „Być może należało to zrobić za czasów Franciszka”

Do wydarzeń odniósł się w mediach społecznościowych były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

„Znając wszystkie racje, nie byłem przekonany do tak natychmiastowej decyzji o konsekracjach, bo ona właśnie pogrzebała chyba spory dorobek tradycji z trudem budowany od czasu Benedykta XVI. Paradoksalnie być może należało to zrobić za czasów Franciszka, bo miał – przy całym szaleństwie postępu – jakąś słabość do FSSPX (Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X – red.)” – stwierdził Cenckiewicz.

Uznał również, że moderniści traktują katolików tradycyjnych, jako „katolików 10. kategorii” . Jak dodał, „niech więc rozwija się teraz to, co zostało z tradycji w oficjalnej administracji posoborowia – Instytut Dobrego Pasterza, Instytut Chrystusa Króla, FSPP i sieć kapłanów 'indultowych' . Operacja przetrwania tradycji to teraz szczególne od was zależy” – przekazał.

Watykan podjął decyzję o ekskomunice

2 lipca Watykan opublikował dokument podpisany przez kardynała prefekta Dykasterii Nauki Wiary, kard. Víctora Manuela Fernandeza, który stwierdził, że 1 lipca doszło do „czynu o naturze schizmatyckiej” .

„Zarówno biskupi udzielający konsekracji, jak i ci, którzy ją przyjęli, zaciągnęli przewidzianą ekskomunikę. Jest to bolesny finał wydarzeń, będący konsekwencją decyzji podjętej przez lefebrystów wbrew wielokrotnie wyrażanej woli papieża Leona XIV. Ekskomunika odłącza od Kościoła rzymskiego zarówno biskupów, jak i kapłanów należących do Bractwa Świętego Piusa X” – przekazał Watykan.

Lefebryści przedstawiają się jako przeciwnicy modernizmu, a także nie akceptują postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu oraz mszy w językach narodowych.

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