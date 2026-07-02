Lekarka odmówiła przyjęcia pacjenta. Zmarł w innym szpitalu

43-letni mężczyzna zasłabł 5 grudnia 2022 roku na ulicy. Jego żona rozpoczęła reanimację, a ratownicy przewieźli go do szpitala w Lubaniu. Dyżur pełniła tam oskarżona anestezjolog.

Lekarka odmówiła przyjęcia pacjenta

52-latka oceniła stan chorego w karetce. Bez zabezpieczenia pokrzywdzonego do czasu znalezienia wolnego miejsca i transportu oraz bez wymaganej konsultacji z lekarzem specjalistą anestezjologiem odmówiła przyjęcia go na oddział, powołując się na brak miejsc. Pacjent został przewieziony do oddalonego o 24 km szpitala w Zgorzelcu, gdzie zmarł krótko po przyjęciu. Prokuratura podkreśla, że wszystko wydarzyło się w momencie, kiedy pacjent znajdował się w trakcie zatrzymania krążenia.

Biegli ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uznali, że lekarka nie wdrożyła wymaganych procedur ani szybkiej diagnostyki ukierunkowanej na znalezienie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia.

Biegli wskazują na brak badań

Według prokuratury nie zleciła m.in. badania krwi w analizatorze parametrów krytycznych. „Biegli wskazali także, że lekarka nie wykonała badań za pomocą aparatu ultrasonograficznego umożliwiającego rozpoznanie wielu patologii, które miały na celu uchylenie istniejącego stanu zagrożenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia” – przekazała prokuratura.

„Nie wykonując tych medycznych czynności, nie ustaliła przyczyny pogorszenia stanu zdrowia pokrzywdzonego, zamykając mu tym samym możliwość pomocy i leczenia” – czytamy w komunikacie.

Lekarka nie przyznaje się do winy i złożyła wyjaśnienia. Grozi jej maksymalnie rok więzienia.

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