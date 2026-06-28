Upał to zagrożenie dla psa. Te objawy mogą oznaczać przegrzanie organizmu

W czasie upałów psy są szczególnie narażone na przegrzanie i udar cieplny. Weterynarze oraz organizacje prozwierzęce apelują, by nie lekceważyć zagrożenia, bo brak odpowiedniej ochrony może skończyć się tragicznie. Jak wyjaśnia lekarka weterynarii Dorota Sumińska, psa w czasie upałów trzeba chronić nawet bardziej niż człowieka.

Dlaczego pies gorzej znosi upał?

Pies szybciej się przegrzewa, bo ma znacznie mniejsze możliwości regulowania temperatury ciała. Psy chłodzą się głównie przez intensywne oddychanie, a gdy powietrze jest bardzo gorące, ten mechanizm przestaje wystarczać.

Ekspertka wskazuje, że właśnie dlatego w domu pies powinien mieć zacienione miejsce do odpoczynku. Pomóc może też mokry ręcznik położony na podłodze, by zwierzę mogło się schładzać.

Woda dla psa to absolutna podstawa. Spacery tylko o odpowiedniej porze

W największy upał wyjścia z psem powinny ograniczać się do krótkich spacerów na potrzeby fizjologiczne. Dłuższe spacery najlepiej planować wcześnie rano albo późnym wieczorem. Trzeba jednak pamiętać, że w mieście nawet po zachodzie słońca chodniki i beton długo pozostają rozgrzane. Szczególnie niebezpieczny jest asfalt, który może parzyć łapy. Dlatego najlepiej wybierać trawę i zacienione miejsca.

Pies musi mieć stały dostęp do świeżej, chłodnej wody. Na spacer warto zabierać butelkę i składaną miseczkę albo pojemnik z dozownikiem. To szczególnie ważne podczas dłuższego przebywania poza domem. Brak wody w połączeniu z wysoką temperaturą może bardzo szybko doprowadzić do pogorszenia stanu zwierzęcia.

Te objawy u psa powinny cię zaniepokoić

Sygnałem alarmowym są intensywne zianie oraz purpurowy lub fioletowy język. W cięższych przypadkach mogą pojawić się także wymioty, osłabienie, a nawet utrata przytomności.

Weterynarze podkreślają, że to objawy, których pod żadnym pozorem nie wolno bagatelizować. Reakcja powinna być natychmiastowa, bo przegrzanie organizmu u psa może błyskawicznie stać się stanem zagrożenia życia.

Samochód i balkon mogą być śmiertelną pułapką

Służby i organizacje od lat przypominają, by nigdy nie zostawiać psa w samochodzie – nawet na chwilę i nawet w cieniu. Zamknięte auto bardzo szybko zamienia się w pułapkę, a uchylona szyba nie rozwiązuje problemu. Niebezpieczne jest także zostawianie zwierząt na rozgrzanych balkonach albo przed sklepem. Jeśli widzimy psa w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu, trzeba reagować natychmiast – wezwać pomoc, powiadomić obsługę sklepu, straż miejską albo zadzwonić pod numer alarmowy.

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