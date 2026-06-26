Fala upałów w Europie. Jak poszczególne kraje radzą sobie z temperaturami

Do Polski największe upały dopiero docierają, ale zachodnia część Europy mierzy się z nimi już od kilku dni. Sytuacja jest ekstremalnie poważna, o czym świadczą statystyki zgonów. W Hiszpanii od niedzieli do środy naliczono 213 ofiar upałów, z czego 95 w samą środę. W kraju notuje się najwyższe temperatury od co najmniej 1950 roku.

Upały w Europie. Kolejne kraje notują rekordy

W Niemieckim mieście Bad Bergzabern temperatura nie spadła w nocy poniżej 26,2 stopni Celsjusza, wyrównując tym samym krajowy rekord upałów z 2019 roku. W Hamburgu przerwano półmaraton, a krajowa kolej umożliwia zwrot biletów klientom, którzy nie chcą podróżować w obecnych warunkach pogodowych. Przed podróżami ostrzega też czeska kolej.

Luksemburg odnotował najwyższą temperaturę w czerwcu, kiedy termometry pokazały 38,3 stopnie. Czerwony alert pogodowy wydłużono w tym kraju do soboty. Maksymalne alerty pogodowe wydano też na północy i południu Szwajcarii.

Nawet 40-stopniowe upały spodziewane są w Czechach i Austrii, a w Holandii temperatury mają dojść do 39 stopni Celsjusza. We Włoszech 40 stopni ma być w poniedziałek. Rekordowe upały notowane są także we Francji. W Rennes w poniedziałek było 40,6 stopni, a kolejnego dnia słupki na termometrach wskazały tam aż 41 stopni, wyrównując rekord z 2022 roku.

Z powodu upałów Francuzi wyłączyli trzy elektrownie atomowe. Związki zawodowe nauczycieli wezwały do strajku w związku z „nieakceptowalnymi warunkami pracy”. W Paryżu zdecydowano się na ograniczenia w dostępie do alkoholu. Od południa w piątek do 7 rano w sobotę nie będzie można pić w miejscach publicznych. Podobne ograniczenia powrócą kolejnego dnia. Wyłączone z zakazu będą licencjonowane restauracje i bary.

Upały we Francji. Paryż ogranicza dostęp do alkoholu

Francuzi zwracają uwagę na osiągnięcie granicy wydolności szpitali. Z powodu upałów trafia tam więcej osób, niż jest miejsc. Władze ostrzegają więc obywateli i proszą o rezygnowanie z aktywności na dworze, które mogą skończyć się potrzebą interwencji medycznej. Uwagi te kierują także do młodszych osób, które są przekonane o swoim dobrym zdrowiu.

Nie wszyscy biorą sobie jednak te ostrzeżenia do serca. Media zwracają uwagę na osoby, które w festiwalowej atmosferze kąpią się w niedostosowanych do tego miejscach, na przykład w Kanale Saint Martin. Władze przypominają, że uciekając przed upałami, w całym kraju utopiło się już 48 osób.

Czytaj też:

Rekordowe upały w Warszawie. Te miejsca chłodu zapraszają każdegoCzytaj też:

Upały sparaliżują polskie miasta? Zamykają muzea, urzędy i lokale gastronomiczne