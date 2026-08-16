Kobieta z raną głowy znaleziona na klatce schodowej. Trwa obława za strzelcem

W sobotę 15 sierpnia około godziny 15:24 służby zostały poinformowane o znalezieniu w Swarzędzu zakrwawionej kobiety. Nieprzytomna 46-latka leżała na klatce schodowej bloku przy ulicy Wielkiej Rybackiej.

Swarzędz. Zakrwawiona kobieta na klatce schodowej

Wysłani na miejsce ratownicy medyczni stwierdzili, że kobieta ma ranę postrzałową głowy. „Poszkodowana w stanie zagrażającym życiu natychmiast trafiła do szpitala. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że obrażenia powstały w wyniku postrzału, prawdopodobnie sprawca użył do tego broni czarnoprochowej” – przekazał PAP sierżant Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej policji.

Zarządzono obławę za sprawcą. „Działania prowadzone są na lądzie, wodzie i z powietrza, przy użyciu dronów oraz psów tropiących” – informował sierżant Wiśniowski. „Równocześnie śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia” – dodawał.

Nad ranem w niedzielę 16 sierpnia „Głos Wielkopolski” ujawnił, że ranna cały czas jest w ciężkim stanie. Przypomniano też o obławie i podano ostrzeżenie policji o tym, że uciekający mężczyzna może być uzbrojony.

Strzał w Swarzędzu. Napastnikiem był były partner kobiety?

Dowiedzieliśmy się też nieco więcej o relacji agresora z ofiarą. „Poszukiwany mężczyzna znał się z tą kobietą od dłuższego czasu” – przekazał dziennikarzom Wiśniowski. „Nie ma na ten moment żadnych przesłanek wskazujących na to, żeby zagrażał innym osobom” – uspokajał.

Radio Poznań podało, że sprawcą prawdopodobnie jest były partner 46-latki. Para miał rozstać się przed kilkoma miesiącami. Po oddaniu strzałów mężczyzna miał uciec w kierunku Jeziora Swarzędzkiego.

Policja apeluje do mieszkańców regionu o zachowanie ostrożności i przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu sprawcy.

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