Prokuratora ujawniła nowe ustalenia ws. tragedii w Skawinie

Przypomnijmy, 3 lipca zaniepokojony mężczyzna zawiadomił policję, że nie może skontaktować się z członkami swojej rodziny. Według ustaleń medialnych czekał on pod mieszkaniem swojej córki i jej męża, jednak drzwi były zamknięte. Słyszał jednak dźwięk telefonów dochodzących ze środka. Śledczy przybyli na miejsce zdarzenia odkryli w lokalu ciała czterech osób – 27-letniej kobiety, jej 56-letniej matki, 35-letniego męża i noworodka.

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Według dotychczasowych doniesień śledczych, w mieszkaniu mogło dojść do tzw. samobójstwa rozszerzonego. Prawdopodobnie sprawcą był 35-latek.

– Jak ustaliliśmy, do zdarzenia najprawdopodobniej doszło między czwartkiem w godzinach wieczornych a piątkiem w godzinach popołudniowych – przekazał prokurator Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, cytowany przez TVN24.

– W toku oględzin ujawniliśmy na ciałach wszystkich osób liczne obrażenia zewnętrzne. Są to obrażenia od narzędzia ostrego, jak również obrażenia zadane ciężkim narzędziem. Zabezpieczyliśmy na miejscu przedmioty, które mogły być użyte – relacjonował Waszczuk.

Prokurator przekazał także, że śledczy mają jeszcze zbyt mało informacji, by ustalić, jakie mogły być przyczyny zdarzenia. Dodano także, że w ciągu ostatnich pięciu lat w rodzinie nie było żadnych interwencji policji, nie założono też Niebieskiej Karty.

Potrzebujesz pomocy? Niezbędne numery telefonów

Przypominamy, jeśli odczuwasz lęk, smutek, masz myśli samobójcze, czujesz, że potrzebujesz wsparcia, skorzystaj z bezpłatnej całodobowej pomocy ekspertów pod numerami telefonów:

800 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,

800 12 12 12 – Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów,

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,

112 – w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

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