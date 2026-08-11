Słubice straciły rekord ciepła? Nowe dane IMGW o najwyższej temperaturze w Polsce

Rekord temperatury w Polsce może być jeszcze wyższy, niż dotychczas sądzono. Z opublikowanych danych telemetrycznych IMGW wynika, że 28 czerwca 2026 roku w Kołudzie Wielkiej w województwie kujawsko-pomorskim termometry pokazały 40,6 st. C. To o 0,1 stopnia więcej niż wynik ze Słubic, który dotychczas uznawano za najwyższą temperaturę zmierzoną w historii Polski.

Jaka była najwyższa temperatura w Polsce?

Na nowy pomiar zwrócił uwagę portal Meteoprognoza.pl. Dane z automatycznej stacji w Kołudzie Wielkiej znalazły się w publicznym zbiorze udostępnionym przez IMGW. „Tego dnia Kołuda Wielka zanotowała aż 40,6 st. C” – poinformowano na platformie X.

Jak dodaje Polsat News, byłby to nowy absolutny rekord ciepła w Polsce. Instytut nie opublikował jednak jeszcze osobnego komunikatu potwierdzającego ostateczną weryfikację odczytu z Kołudy Wielkiej.

Ma to znaczenie, ponieważ część danych dostępnych w serwisie IMGW może mieć charakter niezweryfikowany. Na razie najbezpieczniej jest mówić zatem o najwyższym zarejestrowanym pomiarze z automatycznej stacji.

Rekord temperatury ze Słubic poprawiony

Wcześniej za rekordową uznawano temperaturę 40,5 st. C zmierzoną tego samego dnia w Słubicach. IMGW informował, że był to najwyższy wynik w historii polskich stacji synoptycznych. Jak pisaliśmy we „Wprost”, tego dnia wyjątkowo gorąco było również w Toruniu, gdzie zanotowano 40,3 st. C.

Wynik ze Słubic pobił rekord utrzymujący się przez niemal 105 lat. Poprzednia najwyższa temperatura w Polsce wynosiła 40,2 st. C. Została zmierzona 29 lipca 1921 roku w Prószkowie na Opolszczyźnie. Odczyt z Kołudy Wielkiej byłby od niego wyższy o 0,4 stopnia.

Czerwiec 2026 roku zapisał się w historii

Czerwcowa fala upałów objęła niemal cały kraj. Według IMGW temperatura na większości obszaru Polski przekraczała 35 st. C, a w wielu miejscach wystąpiły noce tropikalne.

Średnia temperatura w czerwcu wyniosła 18,8 st. C i była o 2 stopnie wyższa od normy z lat 1991–2020. Czerwiec 2026 roku był trzecim najcieplejszym czerwcem w Polsce od 1951 roku.

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