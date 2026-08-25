Robi horoskopy, dostał blisko 85 tys. dofinansowania. Jest zapowiedź kontroli

Prezes instytutu – Robert Marzewski – złożył wniosek o dofinansowanie działalności podmiotu z budżetu Unii Europejskiej. Olsztyński urząd, na czele którego stoi Marcin Kuchciński (marszałek województwa warmińsko-mazurskiego) przyznał dotację w wysokości – jak wynika z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej – prawie 85 000 PLN.

Redakcja PAP skontaktowała się z szefem regionu – Kuchciński wskazał, że wniosek ełckiego instytutu oceniał nie on, ale komisja konkursowa. Urząd z decyzją składu nie może się nie zgodzić, bo – jak wyjaśnił – takie są reguły przyznawania grantów.

Dostał unijne dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego. Astrolog: Spełniłem warunki

Marzewski, zapytany o to, na co zamierza przeznaczyć środki, poinformował, że na kształcenie. – Pieniądze z dotacji przeznaczę na kursy językowe dla siebie, bo jestem jednoosobową fundacją – wskazał. To wszystko, by mógł czytać książki dotyczące astrologii w oryginale – po angielsku, niemiecku, a nawet rosyjsku. – Spełniłem warunki ubiegania się o dotację – poinformował. – Usiłuję badać astrologię metodami naukowymi albo szukać publikacji, które takie badania umożliwiają. Chcę zapoznawać się z materiałami, które analizują cykliczność pewnych zjawisk – podkreślił.

PAP pytała Kuchcińskiego, jak działalność AstroLabu przyczyni się do rozwoju regionu. – Istota tego konkursu była taka, żeby rozwijać organizacje pozarządowe, które potem współpracują z mieszkańcami regionu. (...) Oczekujemy od każdego wyników, potwierdzonych certyfikatów. Część grantów jest kontrolowana i na pewno taka kontrola będzie. Jak nie będzie w którymkolwiek konkursie wskaźników, taka organizacja będzie musiała, wraz z odsetkami, środki zwrócić – zastrzegł marszałek.

Marzewski na stronie internetowej założonego przez siebie instytutu ujawnił, że astrologią zajmuje się od ponad trzy dekady. Zaś od blisko trzydziestu lat „prowadzi własną praktykę astrologiczną”.

Cena za horoskop? Nawet 800 PLN

Organizacja, mająca status fundacji, zajmuje się „badaniem zależności między zjawiskami w skali makro a (...) mikro”. „W praktyce oznacza to przede wszystkim skupianie się na zależnościach między zjawiskami w Układzie Słonecznym a tymi na Ziemi” – wyjaśnił.

Za pośrednictwem witryny można zamówić horoskop. Ceny wahają się od 150 do nawet 800 zł.

Z astrologią jest pewien problem – przez środowisko naukowe uznawana jest ona za pseudonaukową dziedzinę. Leksykon Państwowego Wydawnictwa Naukowego: „Astrologia to pseudonauka badająca rzekomy wpływ ciał niebieskich i ich położeń na zjawiska ziemskie, związane zwłaszcza z życiem człowieka; pozostałość dawnego (głównie starożytna Mezopotamia) religijnego kultu gwiazd; potocznie wróżenie z gwiazd, stawianie horoskopów”.

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