Wyższa wypłata już nie wystarcza. Tego młodzi oczekują od pracy

Dla większości młodych Polaków wyższa wypłata nie wystarczyłaby już, żeby codziennie wykonywać pracę, której nie lubią.

Z badania Horyzont IBRiS Young wynika, że 52 proc. osób w wieku 18–29 lat wybrałoby niższe wynagrodzenie, ale pracę dającą im satysfakcję. Tylko 17 proc. postawiłoby na większe zarobki, nawet jeśli oznaczałoby to wykonywanie nielubianych obowiązków.

Nie wszyscy mają jednak gotową odpowiedź. Aż 31 proc. młodych nie potrafiło zdecydować, co byłoby dla nich ważniejsze.

Lubiana praca ważniejsza od wysokiej pensji

W całej badanej populacji satysfakcja z pracy jeszcze wyraźniej wygrywa z pieniędzmi. Pracę, którą lubią, nawet za niższe wynagrodzenie, wybrałoby 72 proc. ankietowanych. Wyższą pensję w nielubianym miejscu wskazało 14 proc., a tyle samo osób nie miało zdania.

Co ciekawe, najmłodsi okazali się mniej zdecydowani niż seniorzy. W grupie osób po 60. roku życia aż 76 proc. postawiłoby na lubianą pracę kosztem części zarobków. Większe pieniądze wybrałoby 15 proc., a niezdecydowanych było tylko 9 proc.

Wyniki nie potwierdzają więc stereotypu, że to pokolenie Z najbardziej zdecydowanie stawia dobre samopoczucie ponad finansami. Młodzi częściej niż starsi nie wiedzą jeszcze, na jakie zawodowe kompromisy mogliby sobie pozwolić.

Odejście z pracy to dbanie o siebie

Przy pytaniu o odejście z pracy, która źle wpływa na samopoczucie, młodzi byli już znacznie bardziej zdecydowani. Aż 76 proc. uznało, że rezygnacja z takiego miejsca świadczy o dbaniu o siebie, a nie o braku odporności.

Z tym stwierdzeniem nie zgodziło się 19 proc. respondentów w wieku 18–29 lat, a 5 proc. nie miało zdania. Wśród seniorów odejście ze szkodliwej pracy jako przejaw troski o siebie postrzegało 53 proc. badanych.

To ważny sygnał dla pracodawców. Sama pensja może już nie wystarczyć, żeby zatrzymać młodego pracownika. Liczą się także atmosfera, sposób zarządzania, elastyczność i możliwość zachowania granicy między pracą a życiem prywatnym.

Praca hybrydowa nie musi oznaczać mniejszej wydajności

Młodzi nie zgadzają się również z przekonaniem, że praca hybrydowa z definicji obniża wydajność. Takiego spadku nie dostrzega 56 proc. ankietowanych. Z kolei 33 proc. uważa, że wykonywanie części obowiązków poza biurem może negatywnie wpływać na efektywność. Zdania nie miało 11 proc.

Podobnie oceniono elastyczne godziny pracy. Aż 63 proc. młodych nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że zmniejszają one zaangażowanie. Przeciwnego zdania było 24 proc., a 13 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Badanie Horyzont IBRiS Young przeprowadzono dla PAP od 18 do 21 sierpnia 2026 r. metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków. Wyniki dotyczące młodych przedstawiają odpowiedzi uczestników w wieku 18–29 lat. Zaprezentowano je podczas konferencji zorganizowanej przez IBRiS i PAP.

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