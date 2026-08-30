Andrzej Wielowieyski nie żyje. Żołnierz AK i opozycjonista miał 98 lat

Andrzej Wielowieyski zmarł w sobotę 29 sierpnia w rodzinnym domu w warszawskiej Falenicy. O jego śmierci poinformowała córka, dziennikarka Dominika Wielowieyska. „Odszedł otoczony rodziną w sobotę wieczorem, 29 sierpnia” – napisała dziennikarka.

Informację tę podała również redakcja kwartalnika „Więź”, z którym Wielowieyski był związany przez wiele lat.

Żołnierz AK i ekspert „Solidarności”

Andrzej Wielowieyski urodził się 16 grudnia 1927 roku w Warszawie. Podczas niemieckiej okupacji jako nastolatek wstąpił do Armii Krajowej. Walczył w oddziale partyzanckim pod pseudonimem „Wir”.

Po wojnie ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był jednym z założycieli warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, a od 1962 roku pracował w redakcji miesięcznika „Więź”.

W sierpniu 1980 roku został ekspertem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Później działał w „Solidarności” i brał udział po stronie opozycji w obradach Okrągłego Stołu.

Senator, poseł i eurodeputowany

Po wyborach z czerwca 1989 roku Wielowieyski został senatorem i wicemarszałkiem Senatu pierwszej kadencji. Następnie przez trzy kadencje zasiadał w Sejmie, a w latach 2001–2005 ponownie sprawował mandat senatora.

W latach 2008–2009 był deputowanym do Parlamentu Europejskiego. Za działalność publiczną i zasługi dla demokratycznej Polski został w 2011 roku odznaczony Orderem Orła Białego.

„Miał siedmioro dzieci, 25 wnucząt oraz 31 prawnucząt” – dodała Dominika Wielowieyska.

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