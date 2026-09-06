Polacy podzieleni w sprawie telefonów dla dzieci. Jedna grupa wyraźnie się wyłamała

Sw Research przeprowadził dla nas sondaż, w którym zapytaliśmy respondentów, od którego roku życia ich zdaniem dziecko powinno mieć własny telefon komórkowy. Przypomnijmy, Instytut Badań Pollster przeprowadził w październiku 2025 roku badanie na zlecenie Centralnego Ośrodka Informatyki, które ujawniło, że dzieci dostają swój pierwszy telefon średnio w wieku 9 lat.

Dzieci i telefony komórkowe. Wyniki sondażu dla „Wprost”

Wyniki naszego sondażu wykazały, że najwięcej, bo 28,7 proc. badanych uważa, że telefon komórkowy powinien trafić do dzieci, gdy skończą 13 lat. 22,5 proc. stwierdziło, że nieco szybciej, bo od 10. roku życia. Znacznie mniej, bo 15,4 proc. oceniło, że powinno to nastąpić po ukończeniu 15 lat. Z kolei 12,7 proc. zdecydowało, że dzieci powinny otrzymać telefon komórkowy rok później. Natomiast 8,3 proc. ankietowanych oceniło, że odpowiedni wiek to już 7 lat.