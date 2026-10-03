Nieuchronnie nadciąga zmiana na czas zimowy. Pośpimy dłużej

Zmiana czasu na zimowy nastąpi za niecały miesiąc, dokładnie w nocy z 24 na 25 października. Co roku przestawienie zegarów ma miejsce w ostatnią niedzielę tego miesiąca i nie inaczej będzie tym razem.

Zmiana czasu na zimowy. Kiedy nastąpi w 2026 roku?

Różnica polegać będzie jedynie na tym, że zmiana wypadnie nieco wcześniej. Przed rokiem przestawaliśmy zegarki z 26 na 27 października. Jeszcze później wypadło to w 2023 roku, kiedy czas zmienialiśmy dopiero 29 października.

W związku ze zmianą czasu, wskazówki zegara cofniemy o godzinie 3:00, przestawiając je na godzinę 2:00. Da nam to dodatkowe 60 minut cennego snu. Wciąż oczywiście trwają dyskusje nad tym, czy nie powinniśmy odejść od okresowych zmian czasu. Podkreśla się, że nie jest to zdrowe dla naszego organizmu. Najgorzej na przestawienie zegarków reagują osoby starsze, pracujące zmianowo, dzieci oraz ludzie cierpiący na zaburzenia snu.

A gdyby zrezygnować ze zmian czasu?

Rzadko mówi się jednak o wadach wprowadzenia stałego czasu. Gdyby stosować zawsze czas zimowy, w przykładowej Warszawie mielibyśmy tylko 24 dni, kiedy słońce zachodzi po godzinie 20:00. Dziś mamy ich około 109. Z kolei bardzo wcześnie następowałyby wschody słońca, nawet już po godzinie 3:00. Obecnie najwcześniej dzieje się to około 4:11.

Gdyby zastosować stały czas letni, mielibyśmy znacznie ciemniejsze zimowe poranki. Teraz w Warszawie słońce wschodzi po 7:00 przez około 94 dni w roku. Po przejściu na stały czas letni, byłoby to około 128 dni. Między połową listopada a początkiem lutego słońce pojawiałoby się dopiero po 8:00. W najciemniejszym okresie czekalibyśmy na wschód aż do 8:43.

Do czasu letniego wrócimy dopiero w ostatnią niedzielę marca, czyli 28 marca 2027 roku.

Czytaj też:

Rachunek za prąd co miesiąc. Nowe zasady są obowiązkowe dla tej grupy Czytaj też:

Pięć dni chaosu na lotniskach. Setki lotów mogą zostać odwołane