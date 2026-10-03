Policjantka rzuciła wyzwanie. Kierwiński ma nadzieję, że Mentzen „nie wymięknie”

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen obraził polskie funkcjonariuszki, komentując informację o przyjęciu 65 kobiet w szeregi dolnośląskiej policji. „Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie” – pisał, dołączając wizerunki kobiet.

Mentzen kpił z policjantek. Został zaproszony na testy sprawnościowe

Przewodnicząca terenowego zarządu NSZZ Policjantów w Słubicach Sylwia Szary w rozmowie z Wirtualną Polską odniosła się do postawy polityka. Byłą policjantka usłyszała pytanie o ewentualne testy sprawnościowe Mentzena. – Chętnie takie zorganizujemy. Jak najbardziej, zaprosiłabym. Jeśli pan poseł chce, zapraszam na testy sprawnościowe – odpowiadała.

W niedzielę 3 października pomysł ten poparł minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. „Mam nadzieję, że poseł Mentzen nie wymięknie i przyjmie zaproszenie od policjantek na wspólne testy sprawnościowe? W necie macho, a w realu?” – pisał na X.

Wcześniej ostro na wpis Mentzena odpowiedziała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. „Te kobiety, z których Pan szydzi, narażają życie i chronią ludzi, w tym Pana. Pan nosi garnitur i przynosi wstyd. Różnica klas”. Premier Donald Tusk na prowokację Mentzena odpowiedział zdjęciem policjantek i podpisem „Duma!”.

Testy sprawności w policji. Kobiety nie mają taryfy ulgowej

Warto zaznaczyć, że kobiety w polskiej policji przechodzą taki sam test sprawnościowy jak mężczyźni. Przed przyjęciem do służby muszą wykonać te same zadania w tym samym czasie i przekroczyć taką samą liczbę punktów. Mowa o czterech zadaniach, wykonywanych w ciągu jednego dnia. To:

rzut oburącz zza głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg – ta próba zostanie zaliczona pozytywnie, jeżeli osiągniesz odległość 4,5 m lub więcej,

siady z leżenia na plecach w czasie 30 sekund – pozytywny wynik uzyskasz wykonując minimum 14 powtórzeń,

bieg ze zmianą kierunku – aby zaliczyć pozytywnie tę próbę, musisz ją wykonać w czasie 33 sekund lub szybciej,

bieg z obieganiem stojaków w czasie 90 sekund – uzyskasz pozytywny wynik, jeśli wykonasz co najmniej 19 powtórzeń.

Czytaj też:

PiS gotowe zrezygnować z władzy, byle dopaść Brauna? „To jest poważny problem polityczny” Czytaj też:

Wpadka Konfederacji w wyborach. Wiadomo, kto najbardziej na tym skorzystał