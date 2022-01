Straż Graniczna donosi o kolejnych próbach przedarcia się do Polski. Zatrzymano osoby z Kuby

W poniedziałek 10 stycznia doszło granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 68 osób. W swoim komunikacie z wtorku Straż Graniczna postanowiła wyszczególnić dwa zdarzenia. Do jednego doszło na odcinku strzeżonym przez placówkę SG w Mielniku. Grupa cudzoziemców próbowała tam siłowo sforsować granicę.

Druga sytuacja wyodrębniona przez Straż Graniczną miała miejsce na odcinku pilnowanym przez oddział SG w Terespolu. Służby poinformowały o dwóch obywatelach Kuby, którzy na stronę polską przedostali się pod mostem granicznym. Dokonali tego, przechodząc po elementach konstrukcyjnych mostu.

Granica polsko-białoruska. 239 prób przekroczenia w styczniu

W poniedziałek przed południem odbyła się konferencja prasowa, na której rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska podsumowała, co działo się na granicy polsko-białoruskiej w ostatnich dniach i podała najnowsze statystyki. Przekazała, iż w ostatnią niedzielę doszło do 49 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, w sobotę takich prób było 10, w piątek – 36, w czwartek 18.

Łącznie w tym miesiącu doszło już do 239 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. – 88 osób otrzymało postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Te osoby zostały też wpisane do rejestru jako osoby, które mają zakaz wjazdu do strefy Schengen na okres trzech lat – przekazała Michalska. – Część z tych osób próbowała przekroczyć granicę nawet dwu czy trzykrotnie. Już kolejne postanowienia nie były wydawane – zaznaczyła.

Kryzys na granicy

W zeszłym roku Straż Graniczna odnotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Kumulacja nastąpiła w październiku, gdy granicę chciano przekroczyć 17,5 tys. osób. Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. w strefie przygranicznej obowiązuje zakaz przebywania, wprowadzony po wygaśnięciu stanu wyjątkowego. Obejmuje on 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim.

