Przemarznięty 16-latek na granicy z Białorusią? SG komentuje sprawę

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej w ostatnich miesiącach jest zdecydowanie łagodniejszy, choć każdego dnia Straż Graniczna informuje o kolejnych próbach jej nielegalnego przekroczenia. W piątek 18 listopada granicznicy poinformowali, że w czwartek na teren UE próbowało nielegalnie wejść 78 cudzoziemców. 31 z nich pokonało rzekę. Nie straszne były im nawet bardzo niskie temperatury.

Nastolatek z odmrożeniami na granicy polsko-białoruskiej

W gronie uchodźców, którym udało się przekroczyć granicę polsko-białoruską miał być również 16-latek z Sudanu. Nastolatka w piątek nad ranem w okolicy Sokółki znaleźli przedstawiciele Fundacji Ocalenie. „Znajdujemy samotnego szesnastolatka z Sudanu. Jest splątany, a buty ma przymarźnięte do nóg, nie da się ich zdjąć” – poinformowała fundacja w mediach społecznościowych.

O godzinie 4 nad ranem, kiedy to znaleziono młodego mężczyznę, termometry w okolicach Sokółki wskazywały tylko -7℃. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, a chłopak został zabrany do szpitala. „Gdy zabiera go wezwana przez nas karetka, termometr pokazuje -9 stopni. Mamy nadzieję, że nogi da się uratować” – dodano we wpisie dotyczącym całego zajścia.

Do sprawy odniosła się również Straż Graniczna, która zdementowała doniesienia fundacji. W mediach społecznościowych granicznicy poinformowali, że nie był to 16-latek, a pełnoletni mężczyzna. Dodatkowo miał on doznać lekkiego wychłodzenia, a nie poważnych odmrożeń. Mężczyzna po trzech godzinach mógł opuścić szpital. „Cudzoziemiec nie miał żadnych dokumentów. Funkcjonariuszom SG podawał kilka dat urodzenia. Trwa ustalanie jego tożsamości oraz potwierdzanie czy rzeczywiście jest ob. Sudan” – dodali strażnicy.



Koniec pierwszego etapu budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej

W piątek 18 listopada przy granicy polsko-białoruskiej odbyło się spotkanie z mediami, w którym udział wzięli minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik. Konferencja prasowa została zwołana z powodu zakończenia prac przy pierwszym odcinku bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej.

– Oddajemy pierwszy odcinek bariery elektronicznej, liczący 21 km. Do tego odcinka wykorzystano 42 km kabli detekcyjnych, 232 kamery dzienno-nocne, 67 kamer termowizyjnych umieszczonych na słupach kamerowych, których zainstalowano na tym odcinku 277 – wyliczał Komendant Główny SG gen. dyw. Tomasz Praga.

– Jestem przekonany, że będzie to najbezpieczniejsza granica unijna, najlepiej zabezpieczona. Potwierdzają to wizyty delegacji, które są pełne uznania dla polskiej Straży Granicznej – stwierdził podczas wystąpienia minister Kamiński.