Obywatele 38 państw na polskiej granicy. Służby opublikowały niepokojący raport

Nic nie wskazuje na to, by kryzys na granicy polsko-białoruskiej miał się w najbliższym czasie skończyć. Ostatnio służby informują, że codziennie grupy liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu migrantów chcą nielegalnie dostać się do naszego kraju, a pogranicznicy zatrzymują za pomocnictwo osoby, które starają się im w tym pomóc. Przy granicy z Białorusią dochodzi też do tragedii.

Tak też było ostatniej doby. Z najnowszego raportu Straży Granicznej wynika, że funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG ujawnili 78 osób, które usiłowały nielegalnie przedostać się z terytorium Białorusi do Polski. Cztery osoby pokonały rzekę graniczną Świsłocz.

Nowy raport Straży Granicznej. Obywatele 38 państw chcieli przedostać się do Polski

Cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę kraju zostali ujawnieni na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w: Białowieży, Krynkach, Mielniku, Bobrownikach, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze i w Narewce.

W rejonie Placówki SG w Bobrownikach wpław rzekę graniczną Świsłocz przekroczyło 4 migrantów, pochodzących z Etiopii. Pozostali cudzoziemcy, którzy nielegalnie przedostali się na terytorium Polski, pochodzili z: Iraku, Jemenu, Afganistanu,Turcji, Syrii, Iranu i Erytrei.

Od początku 2023 r. podlaski odcinek polsko-białoruskiej granicy usiłowali przekroczyć obywatele pochodzący z 38 różnych państw.

15 kurierów zatrzymanych w ciągu weekendu

24 kwietnia funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 25,9 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. było to ponad 11,368 mln osób. Ostatniej doby z Polski di Ukrainy odprawiono 24 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to łącznie 9,594 mln os.

Jak wynika z komunikatu służb, w trakcie minionego weekendu funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali 15 kurierów, którzy brali udział w w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy. Usiłowali przewieźć w głąb Europy Zachodniej 33 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granicę.

Czytaj też:

Niemiec zatrzymany na polsko-białoruskiej granicy. Nowy raport służbCzytaj też:

Tajemnicze zaginięcie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wyszedł z domu, nie ma z nim kontaktu