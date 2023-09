Kryzys na granicy, SG opublikowała nagranie. „Kocham Niemcy, pier*** się Polsko”

W czwartek 14 września do Polski z terytorium Białorusi próbowało w sposób nielegalny przedostać się 35 osób. Dziewięciu obywateli Iraku przeprawiło się przez Podcerkówkę. Jak podali funkcjonariusze SG, siedmiu „agresywnych cudzoziemców atakowało polskie patrole, rzucając kamieniami”.

Kryzys na granicy z Białorusią. Najnowszy raport Straży Granicznej

„Cudzoziemcy, którzy według niektórych potrzebują pomocy Polaków, nie chcą wcale ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce, chcą dostać się do wybranych krajów Europy Zachodniej” – czytamy we wpisie Straży Granicznej na portalu X (dawniej Twitter). Jak podkreślają polscy mundurowi, cudzoziemcy działają wspólnie z białoruskimi służbami i nagrywają materiały potrzebne reżimowi Alaksandra Łukaszenki do celów propagandowych.

Polska Straż Graniczna opublikowała nagranie. Widać na nim m.in. mężczyznę, który powiedział po angielsku: „Kocham Niemcy, pier*** się Polsko”. W dalszej części trwającego kilkadziesiąt sekund filmu pojawiają się zamaskowane osoby. Jedna z nich pokazywała różne gesty, m.in. środkowy palec, a także gest zwycięstwa. Składała także dłoń w taki sposób, aby przypominała pistolet, po czym inscenizowała oddanie strzału.

Polka podejrzana o kierowanie grupą przestępczą. Chodzi o nielegalne przekraczanie granicy



W piątek 15 września poinformowano także, że wspólne działania policjantów z CBŚP oraz funkcjonariuszy Nadwiślańskiego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Garwolinie, doprowadziły do zatrzymania 48-letniej Polki. Jest podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która miała organizować nielegalne przekraczanie granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

