Polacy zauważyli napływ migrantów z Azji i Afryki? Dane są jednoznaczne

W najnowszym sondażu United Surveys na zlecenie RMF FM oraz „Dziennika Gazety Prawnej” ankietowanych zapytano, jak oceniają politykę migracyjną prowadzoną przez polskie władze.

Jak Polacy oceniają politykę migracyjną PiS?

Wyniki badania pokazują, że respondenci są w tej kwestii bardzo podzieleni. 33,6 proc. badanych ocenia działania rządu zdecydowanie lub raczej dobrze. Przeciwnego zdania jest 32,2 proc. osób, które wzięły udział w sondażu. Neutralny stosunek do polskiej polityki migracyjnej – a więc odpowiedź ani dobrze ani źle – wskazało 14,7 proc. badanych. 19,5 proc. badanych nie wie, jaka jest dokładnie polityka migracyjna Polski, dlatego nie umie jej ocenić.

Wyniki sondażu jasno wskazują, że stosunek do polityki migracyjnej polskiego rządu pokrywa się z sympatiami politycznymi respondentów. 75 proc. badanych, którzy są zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, wskazało, że jest ona prowadzona raczej lub zdecydowanie dobrze. Jednocześnie 57 proc. zwolenników opozycji ocenia z kolei, że jest ona raczej lub zdecydowanie zła.

Polacy zauważyli napływ migrantów z Azji i Afryki?

Ankietowanym zadano również pytanie, czy zauważyli w swoim otoczeniu zmianę liczby imigrantów z krajów afrykańskich i azjatyckich. Zdecydowana większość respondentów – 59,7 proc. – wskazała, że nie. 26,9 proc. wskazało, że wzrosła liczba imigrantów, a 1,8 proc. – że zmalała. Odpowiedź nie wiem/trudno powiedzieć wskazało 11,6 proc. badanych.

Różnicy nie dostrzegli przede wszystkim wyborcy Prawa i Sprawiedliwości – 86 proc. Jeśli chodzi o zwolenników opozycji to nikt nie wskazał, że liczba imigrantów się zmniejszyła, natomiast to 39 proc. badanych uznało, że się zwiększyła. Wzrost liczby migrantów z krajów afrykańskich i azjatyckich dostrzegło więcej mężczyzn niż kobiet – 33 proc. w stosunku do 22 proc.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i DGP został przeprowadzony w dniach 15-17 września na próbie 1000 osób metodą CATI & CAWI.

