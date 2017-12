Retransmisja koncertu „Gintrowski - A jednak coś po nas zostanie” w niedzielę w TVP1

Autorem aranżacji utworów Przemysława Gintrowskiego był Jan Stokłosa, wiolonczelista i kompozytor, pod którego batutą podczas koncertu wystąpiła orkiestra Sinfonia Viva. – Nowa aranżacja utworów Gintrowskiego zawsze jest wyzwaniem ze względu na teksty, gdyż siłą tej twórczości przede wszystkim są słowa, zaś muzyka stanowi środek do przekazania myśli. Posiadam ten przywilej, że prowadzę duży zespół, wiec mogłem nadać koloru omawianej muzyce. Dzięki symfonicznej, szerszej wersji mam nadzieję, że udało nam się trafić z tymi utworami również do młodszego pokolenia, które dzięki nowym aranżacją może sięgnie także do innych pieśni barda – skomentował Jan Stokłosa w wywiadzie z Wprost.pl.

