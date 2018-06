Fani martwią się o Johnny'ego Deppa. Wszystko przez nowe zdjęcia aktora

Z okazji koncertu w Petersburgu aktor wziął udział w okolicznych wydarzeniach charytatywnych, gdzie można było sobie zrobić z nim zdjęcie. Fotografie Johnny'ego Deppa z fanami pojawiły się na Instagramie i wywołały lawinę spekulacji na temat stanu zdrowia aktora. Aktor wygląda na wyjątkowo chudego, a fani w komentarzach dopytywali nawet, czy to na pewno on. „Wygląda fatalnie. Czy on jest chory?” - tego typu komentarzy są tysiące. Aktor na razie nie odniósł się do sprawy.

54-letni Johnny Depp jest znany z regularnej współpracy z Timem Burtonem. Współpracowali przy filmach takich jak: „Edward Nożycoręki” , „Ed Wood” , „Charlie i fabryka czekolady” czy „Gnijąca panna młoda” . W 2003 roku Depp po raz pierwszy wcielił się w postać Jacka Sparrowa w filmie z serii „Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły” . Później zagrał w kolejnych czterech częściach produkcji.

Do czerwca 2012 roku był związany z francuską piosenkarką i aktorką Vanessą Paradis, z którą ma dwoje dzieci: córkę Lily-Rose Depp i syna Johna Christophera „Jacka” Deppa III. W 2015 roku ożenił się z Amber Heard. Para wzięła rozwód rok później.