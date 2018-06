Córka Chrisa Cornella uczciła pamięć swojego ojca. Opublikowała nagranie

17 czerwca w Stanach Zjednoczonych świętowany jest Dzień Ojca i właśnie z tej okazji 13-letnia Toni Cornell postanowiła podzielić się z internautami swoją interpretacją przeboju „Nothing Compares 2 U” Sinéad O'Connor.

„Tato, kocham Cię i bardzo za Tobą tęsknię. Byłeś najlepszym ojcem, o jakiego mogłam prosić. Nasza relacja była wyjątkowa, byłeś zawsze obok mnie. Dodawałeś mi odwagi, gdy mi jej brakowało. Wierzyłeś we mnie, gdy sama nie wierzyłam. Tęsknię za Tobą każdego dnia” – napisała Toni Cornell.

Chris Cornell, wokalista Soundgarden i Audioslave, zmarł w wieku 52 lat. Z informacji brytyjskiej stacji informacyjnej Sky News, która powołała się na dane od lekarzy badających przyczyny śmierci muzyka, wokalista popełnił samobójstwo. Jego ciało zostało znalezione w łazience w hotelowym pokoju przez jednego ze znajomych 18 maja ubiegłego roku.

Chris Cornell

Chris Cornell to amerykański muzyk, wokalista, multiinstrumentalista i autor tekstów. Największą popularność przyniosły mu występy w zespole Soundgarden (1984-1997 i od 2010). W latach 2001-2007 był wokalistą w supergrupie rockowej Audioslave, którą stworzył wraz z byłymi członkami Rage Against the Machine. W 1990 roku, powołał do życia jednorazowy projekt Temple of the Dog. Prowadził także karierę solową, w trakcie której nagrał 3 płyty: „Euphoria Morning”, „Carry On” i „Scream”.

Znany z szerokiej skali głosu, która wynosi niecałe 4 oktawy, oraz śpiewania techniką belting w wysokich rejestrach. W 2006 roku wokalista został sklasyfikowany na 4. miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszech czasów według Hit Parader. W 2010 roku, muzyk zapowiedział na swoim Twitterze reaktywację swojego macierzystego zespołu, Soundgarden.