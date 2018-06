Zachwycające zdjęcia fotografa z Bułgarii. Jak zrobił te ujęcia?

Żeby zrobić dobre zdjęcie potrzebne jest dobre oko, ale i trochę szczęścia. Pochodzący z Bułgarii Dimitar Karanikolov był przygotowany do ujęć, które chciał wykonać. Fotografię, o której mowa zrobił na Filipinach przy użyciu drona. 42-latek wykonał około 200 ujęć pod różnymi kątami w ciągu 15 minut, aby uchwycić dokładnie taki kadr, na jakim mu zależało. Efektowne zdjęcie powstało około godz. 7 rano, kiedy temperatura wody jest najbardziej sprzyjająca dla rekinów wielorybich. Na fotografii widać, jak zwierzę podpływa do kajaka, w którym znajduje się rybak. Człowiek nie zdawał sobie sprawy, jakie zagrożenie jest kilkanaście metrów od niego. Zobaczcie sami, jak to wyglądało.

– Rekiny wielorybie każdego ranka przypływają do tej okolicy. Pływają mniej więcej do godz. 11 – opowiadał Karanikolov. Dodał, że zdjęcie wykonał w Oslob na wyspie Cebu, gdzie mężczyzna sterował dronem 30 metrów nad wodą z pobliskiego wybrzeża. – Prawdopodobnie stałem około 200-300 metrów od rekinów wielorybich, miałem pozwolenie na lot przez 15 minut – zdradził.

Karanikolov jest fotografem od około dziesięciu lat i specjalizuje się głównie w zdjęciach lotniczych z różnych zakątków świata. W jego kolekcji można znaleźć wiele efektownych prac. Część z nich jest Instagramie, gdzie 42-latka obserwuje ponad 13 tys. osób.

