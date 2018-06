Koncert Eda Sheerana przeniesiony z powodu... drzew. 85 tys. osób ma problem z biletami

Koncert Eda Sheerana, który odbyć się miał w Dusseldorfie przeniesiony zostanie do Gelsenkirchen. Wszystko przez to, że władze postanowiły chronić 104 drzewa przed ścięciem. Ponad 85 tysięcy ludzi nie wie co zrobić z biletami, które już zakupiło z okazji wydarzenia.

Rada miejska Dusseldorfu poinformowała w środę, że zdecydowała się nie wyrażać zgody na występ Eda Sheerana w tym mieście, gdyż wymagałoby to wycięcia aż 104 drzew. Ogłoszona decyzja była zwycięstwem działaczy na rzecz ochrony przyrody. Niemieckie media zwracają ponadto uwagę, że doszło do niespotykanego dotychczas połączenia sił Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej oraz lewicowej partii Zielonych. Koncert zaplanowany był na dwa dni – 22 i 23 lipca. Sprzedano już ponad 85 tysięcy biletów. Według miejscowej gazety "Theinische Post" agenci Sheerana byli "zdumieni i rozczarowani" decyzją władz miasta. Podano ponadto, że w związku z odwołaniem koncertu, Ed Sheeran będzie się starał zorganizować dwa w mieście Gelsenkirchen. Koncert Eda Sheerana miał odbyć się już w maju na lotnisku w Essen-Mulheim na północny-wschód od Dusseldorfu, jednak jak się okazało mogłoby to zagrażać miejscowej populacji skowronków – zagrożonego gatunku w Niemczech. Ponadto na zdjęciach lotniczych ujawniono, że możliwe iż w tym miejscu znajdują się 103 niewybuchy z okresu II wojny światowej. Wówczas koncert przeniesiono do Dusseldorfu.