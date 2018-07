Jest zwiastun filmu „Bohemian Rhapsody”. Bije rekordy popularności w sieci

Trailer filmu opublikowano na kanale wytwórni 20th Century Fox na YouTube. Trwa on 2 min i 30 sekund i został od wczoraj obejrzany prawie 3 miliony razy. W zwiastunie widzimy samego Freddiego Mercury'ego granego przez amerykańskiego aktora Ramiego Maleka, ale także inni członkowie zespołu Queen. Pojawiają się Ben Hardy w roli Rogera Taylora, Gwilym Lee jako gitarzysta Brian May i Joseph Mazzello w roli basisty Johna Deacona. Film przedstawia historię zespołu Queen - od czasu powstania do pamiętnego występu na festiwalu Live Aid w 1985 roku.

Problemy w trakcie produkcji

„The Guardian” przypomina, że produkcja filmu będącego biografią Freddie Mercury'ego trwa już od 2010 roku. Wówczas ogłoszono, że w postać charyzmatycznego wokalisty Queen wcieli się Sacha Baron Cohen. Ten jednak po trzech latach zrezygnował z pracy nad filmem, powołując się na „różnice twórcze” między nim a członkami zespołu.

Gitarzysta Brian May określił Cohena niezbyt cenzuralnymi słowami, a producenci byli zmuszeni poszukać nowego aktora. W rolę Mercury'ego wcieli się w końcu Rami Malek, który grał w takich filmach jak „Wydarzyło się w Teksasie”, „Noc w muzeum” czy „Need for Speed”. Zmiana aktora odtwarzającego postać wokalisty Queen nie była jedynym zmartwieniem filmowców. W trakcie produkcji zwolniony został dyrektor projektu, Bryan Singer. Zastąpił go Dexter Fletcher.

W oficjalnym streszczeniu filmu czytamy, że „Bohemian Rhapsody to celebracja zespołu Queen, ich muzyki oraz niezwykłego wokalisty Freddiego Mercury'ego, który przeciwstawiał się stereotypom i konwencjom, by stać się jednym z najbardziej uwielbianych artystów na świecie”.

„Bohemian Rhapsody” na ekrany kin w Polsce trafi 2 listopada.

Czytaj także:

100. rocznica urodzin Nelsona Mandeli. Facebook wspomina byłego prezydenta RPA