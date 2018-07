Tak śpiewał 16-letni David Bowie. Znaleziono unikalne nagranie

Taśma, która trafiła na aukcję, to nagranie 16-letniego Davida Bowiego. Młody artysta w 1963 r. śpiewał „I Never Dreamed” z zespołem The Konrads. Unikalną taśmę znalazł na swoim poddaszu perkusista kapeli David Hadfield. Eksperci odpowiedzialni za wystawienie materiału na aukcję określają go jako „całkowicie wyjątkowy” i przekonują, że jest zupełnie nowym spojrzeniem na początkującego muzyka, który osiągnął z czasem wielką sławę. Teraz każdy może posłuchać wyjątkowego nagrania. Materiał udostępniono m.in. w serwisie YouTube.

– Nasz agent, Eric Easton, który zajmował się także The Rolling Stones, poprosił nas o nagranie demo, które mógłby przedstawić wytwórni Decca – wspominał David Hadfield. Dodał, że nie istnieją inne nagrania Bowiego z tamtego okresu. – Decca początkowo nas odrzuciła, a gdy niecały rok później znowu przyjęła nas na przesłuchanie, śpiewał też Roger Ferris – podkreślił.

BBC przypomina, że Bowie wkrótce opuścił zespół, a już pod koniec lat 60. ubiegłego wieku zaistniał na scenie jako artysta solowy.

Czytaj także:

Występ Lady Pank na Białorusi odwołany. „Koncert nie podobał się KGB”