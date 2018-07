Występ Lady Pank na Białorusi odwołany. „Koncert nie podobał się KGB”

Jeff Bezos zgromadził fortunę. Jest najbogatszym człowiekiem we współczesnej historii

Założyciel Amazona Jeff Bezos jest najbogatszym człowiekiem we współczesnej historii. Akcje spółki w poniedziałek 16 lipca osiągnęły rekordowy poziom. Majątek Amerykanina wzrósł tym samym do 150 miliardów dolarów, co jest absolutnym...