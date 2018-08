Marilyn Manson osunął się na scenę w trakcie koncertu

Do zdarzenia doszło w sobotę na koncercie w Houston w Teksasie. Jak podała agencja Houston Press, fotografowie wyprowadzeni zostali z koncertu tuż przed jego rozpoczęciem ponieważ „Manson bardzo źle się czuł i nie chciał, aby zrobione mu zostało niekorzystne zdjęcie” .Kiedy piosenkarz pojawił się na scenie miał niemal cały czas stać nieruchomo i drżeć. Po tym, jak odśpiewał „Sweet Dreams (Are Made of This)” osunął się na scenę.

W październiku Manson został przyjęty do szpitala w Nowym Jorku po tym, jak podczas koncertu spadł na niego jeden z rekwizytów. Po tym incydencie Manson zmuszony był odwołać kilka koncertów w ramach amerykańskiej trasy.

Obecnie muzyk koncertuje w ramach trasy „Twins of Evil: The Second Coming” , której współtwórcą był Rob Zombie z zespołu heavy metalowego White Zombie. Po tym, jak tym razem Manson upadł na scene, Zombie wyszedł do tłumu i powiedział: „Mój drogi przyjaciel pan Manson, czuje się źle pod wpływem pogody. Prawdopodobnie jest już w autobusie i czuje się okropnie” .

