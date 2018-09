Zmarła znana dziennikarka BBC Rachael Bland. Wczoraj pożegnała się z fanami

40-letnia Rachael Bland od ponad dwóch lat walczyła z chorobą nowotworową. U dziennikarki wykryto raka piersi. Przeszła chemioterapię oraz radioterapię. Niedawno jednak okazało się, że doszło do przerzutów do węzłów chłonnych. Rachael Bland i jej mąż Steve mają dwuletniego synka. Z tego powodu kobieta pisała bloga od czasu, gdy usłyszała diagnozę. Ma on być pamiątką dla chłopca.

We wtorek 4 września Bland pożegnała się z fanami i kolegami oraz koleżankami z pracy. „Cytując legendarnego Franka S – obawiam się, że nadszedł mój czas, moi przyjaciele. To bardzo nagłe. Powiedziano mi, że mam tylko kilka dni życia. To bardzo surrealistyczne. Dziękuję bardzo za wsparcie, które otrzymałam. Au revoir moi przyjaciele” – napisała.

Już w środę 5 września na Twitterze dziennikarki pojawiła się informacja o jej śmierci. „Nasza piękna, odważna Rachael umarła spokojnie dziś rano w otoczeniu swojej rodziny. Jesteśmy zdruzgotani, ale ona chciałaby, abym podziękował wszystkim, którzy interesowali się jej historią i przesłali jej wiadomości, podtrzymując ją na duchu. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, ile one dla niej znaczyły” – napisał mąż dziennikarki Steve.

„Do końca jej głos był silny”