Reżyserzy na uwięzi

Jednym z prześladowanych jest Ołeh Sencow, który w syberyjskim łagrze głoduje już od ponad stu dni. 42-letniego dziś reżysera aresztowała Federalna Służba Bezpieczeństwa 11 maja 2014 roku na Krymie, niespełna dwa miesiące po nielegalnej aneksji. Oskarżono go o przygotowanie ataku terrorystycznego i w fantomowym procesie skazano na 20 lat w gułagu w Łabytnangi. W geście sprzeciwu Sencow, który nie przyznał się do winy, rozpoczął głodówkę. W jej wyniku po trzech miesiącach stracił ponad 30 kg masy ciała. - Jestem w bezpośrednim kontakcie z siostrą Ołeha i jego prawnikiem, który widzi się z nim co dwa tygodnie – mówi polski producent Dariusz Jabłoński. - Z ich relacji wiem, że jest na granicy śmierci.

Jabłoński jest prezydentem Polskiej Akademii Filmowej, która - podobnie jak jej europejski odpowiednik - w ciągu czterech ostatnich lat przygotowała szereg wydarzeń i apelów do władz Rosji, w których żąda uwolnienia Sencowa. Domagali się tego też m.in. Amnesty International, Agnieszka Holland, Ken Loach, Pedro Almodóvar, Stephen King, a prezydent Francji Emmanuel Macron miał zabiegać o to bezpośrednio u Władimira Putina, podobnie Donald Tusk i Angela Merkel. Lech Wałęsa ogłosił, że nominował Sencowa do pokojowej nagrody Nobla. Chociaż nominacji się zwyczajowo nie upublicznia, prezydent RP zdecydował się wyjawić swojego kandydata, byle tylko wpłynąć na rosyjskich decydentów. Ci jednak pozostają nieporuszeni.

