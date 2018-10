Ci sami ludzie, różne pory dnia. Jak zmienia się nasz wygląd?

„Au Coin de ma Rue” czyli „Na rogu mojej ulicy” to wieloletni projekt badawczy pokazujący, jak zmieniła się relacja osób nieznanych autorce z nią samą na przestrzeni lat. – Początkowo był to samolubny eksperyment socjologiczny. Myślałam, że to, że spotkam ich kilka razy, nie zmieni mojego stosunku do nich. Bardzo szybko jednak zaobserwować mogłam, jak rożnie poczucie zaufania i współudziału. Zaczęłam się o nich troszczyć – mówi kobieta.

Teraz Iweins poszła o krok dalej i stworzyła odnogę projektu nazwaną „7AM-7PM”. Na zdjęciach w jego ramach pokazuje to, jak wyglądają te same osoby o godzinie 7:00 rano i o godzinie 19:00. Osoby niegdyś nieznane kobiecie, nocowały u niej, albo ona nocowała u nich. – Co ciekawe, myślałam, że na zrobienie zdjęcia o poranku będę miała około 20 minut. Okazało się, że to zaspanie trwa maksymalnie pięć minut. Później człowiek odzyskuje pełną kontrolę nad swoją twarzą i ciałem, a bezbronna istota ludzka znika – tłumaczy kobieta.

