Nie żyje wokalistka Roxette Marie Fredriksson. Artystka miała 61 lat

Szwedzki duet, nazywany często współczesną ABBĄ, stał się sławny pod koniec lat 80. dzięki utworowi "The Look" z albumu "Look Sharp!". W światowym sukcesie zespołu pomógł przypadek – do Stanów Zjednoczonych zawiózł muzyków amerykański student Dean Crashman, który był w Szwecji na wymianie. Poprosił on znajomego z lokalnej rozgłośni radiowej KDWB o odtworzenie ich albumu na antenie. Dyrektor rozgłośni, sądząc, że to prawdziwy przebój, rozesłał nagrane na kasetach magnetofonowy kopie albumu do innych stacji radiowych. W ten sposób "The Look" trafił w kwietniu 1989 roku na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100, a szwedzki duet stał się jednym z najbardziej znanych w USA zespołów, choć płyta nie została tam oficjalnie wydana.

Od tego momentu piosenki "It Must Have Been Love", "Listen To Your Heart", "Joyride", "How Do You Do!", "Dangerous", "Fading Like A Flower" czy "Dressed For Success" zdominowały światowe listy przebojów. Roxette ma na koncie ponad 60 milionów sprzedanych albumów i ok. 25 milionów singli.

W 2002 roku u wokalistki zespołu Marie Fredriksson wykryto guza mózgu. Artystka doznała paraliżu prawej części ciała, zaburzeń wzroku, straciła zdolność czytania, pisania i liczenia. Musiała poddać się chemioterapii oraz terapii kortyzonowej, co było powodem ponownego zaprzestania działalności Roxette. W 2009 roku zespół został reaktywowany.

Marie Fredriksson zmarła 9 grudnia w swoim domu. „Z wielkim smutkiem musimy ogłosić, że odeszła jedna z naszych największych i najbardziej ukochanych artystek” – napisano w komunikacie zarządu Dimberg Jernberg.

Czytaj także:

Wałęsa: Jeszcze z 5 lat przetrzymam i więcej żywota nie planuję na tym świecie