Kultowe okulary Lennona trafiły na aukcję. Zapłacono za nie ogromną sumę

Pierwsze lenonki powstały już w 1880r., jednak modę na tego typu oprawki wprowadził dopiero muzyk zespołu The Beatles. Stały się one niezwykle popularne w latach 60. XX wieku. Tego typu okulary musiał posiadać każdy szanujący się hipis. Jedna z teorii głosiła, że właśnie przedstawiciele tej subkultury tak upodobali sobie lenonki, ponieważ znakomicie pozwalały zamaskować oznaki zażywania narkotyków. Lenonki były nazywane również "teashades" od herbacianego cienia szkieł – właśnie takie nosił John Lennon.

Jak podaje BBC, na aukcji w Sotheby's zostały ostatnio sprzedane oryginalne okulary należące do kultowego muzyka. Anonimowy nabywca zapłacił za nie ponad 137 tysięcy funtów. Jak w ogóle lenonki trafiły na aukcję? Zostały one wystawione przez Alana Herina, byłego szofera Beatlesów. – To było w 1968 roku. Powiedziałem Johnowi, że jego okulary są krzywe i zapytałem czy chciałby, abym je dla niego naprawił. Odparł, że to tylko przedmiot i nie powinienem się martwić – wyjaśnił mężczyzna.

Na sprzedaż trafiło także mnóstwo innych pamiątek związanych z grupą The Beatles w tym naszyjnik z dzwoneczkiem krowy, który nosił George Harrison. Został on sprzedany za ponad 10 tysięcy funtów.

