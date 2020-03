„Nałóg nikotynowy to choroba”. Jak skutecznie rzucić palenie?

Rzucasz palenie, ale później wracasz do nałogu? To nie osobista porażka, ale naturalna część leczenia, bo to choroba przewlekła i nawracająca. Na każdą próbę rzucenia organizm reaguje głodem, zmienia się biologiczny skład mózgu, pojawia się napięcie, obniżony nastrój i samoocena, drażliwość, nawet depresja. Chory powinien dokładnie wiedzieć, jak będzie przebiegać leczenie i czego powinien się spodziewać.