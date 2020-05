Tata Maty dołączył do Hot16Challenge2. Znany prawnik rapuje o „Jarku”, PiS i konstytucji

Kilka dni temu, w swoich nominacjach do akcji Hot16Challenge2 Mata wskazał m.in. rapera Borixona. Ten przyjął wyzwanie, nagrał swój kawałek, a w odpowiedzi dla żartu nominował właśnie tatę Maty, który całą sprawę potraktował niezwykle poważnie

– Jestem bardzo zadowolony, że zostałem nominowany i postaram się sprostać temu zadaniu – już we wtorek mówił Matczak w rozmowie z „Super Expressem” – Wspieram akcję Hot16Challenge. Uważam, że to jest naprawdę fantastyczna akcja. Zachęcam państwa do jej oglądania i postaram się bez utraty godności wziąć w niej udział – zapowiedział wtedy.

W końcu w czwartek 7 maja wieczorem do sieci trafiło jego nagranie.

O czym rapuje ojciec Maty?

W utworze i teledysku sporo jest nawiązań nie tylko do polityki, ale także do prywatnego życia Matczaka i jego syna. Sam teledysk Mata z tatą nagrali w garniturach. Młody raper w jednym nagraniu opowiadał, że właśnie w takim, nietypowym dla rapera stroju pierwszy raz pojawił się z ojcem w profesjonalnym studio, kiedy zaczynał swoją karierę.

Starszy Matczak rapuje też, że ksywkę „tata” wymyślił mu „Mata w 2k02 na wakacjach”, gdy zaczął uczyć się mówić. To nawiązanie do tekstu jednej z piosenek Maty. „M-A-T-A czyli MATA, ksywę wymyślił mi papa / W 2k12 na wakacjach, czyli w połowie lata” – śpiewa młody Matczak w jednym ze swoich najpopularniejszych kawałków.

Tata Maty docenia też popularność syna pod koniec 2019 roku. „Dyskusje w TV, państwowe sprawy, a nie jestem nawet Matczakiem roku” – rapuje.

Polityka w Hot16Challenge2 Matczaka

„Chcę unieść tych sumień strumień w czasy przyszłe, gdzie konstytucję szanuje mi Jarek ze Zbyszkiem” – słyszymy na początku zwrotki ojca Maty. Profesor Matczak jest prawnikiem, który niejednokrotnie krytycznie oceniał rządy Prawa i Sprawiedliwości. „Jeśli chodzi o PiS, to daliby spokój” – słyszymy w dalszej części piosenki.

Ojciec Maty rapuje o „szacunku dla K-O-D za publikacje wyroków”. To prawdopodobnie nawiązanie do sytuacji z 2016 roku, kiedy Komitet Obrony Demokracji domagał się publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 roku. W wyroku, którego rząd nie chciał opublikować w dzienniku ustaw, „stary” Trybunał uznał za niekonstytucyjne przepisy nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS.

Matczak rapuje też, że wraz z dziennikarzem Tomaszem Lisem mają rządy PiS „na oku”.

Kogo nominował tata Maty?

I to właśnie Tomasz Lis jest jedną z osób do których trafiło wyzwanie rzucone przez prof. Matczaka. Kolejne nominowane przez niego do wzięcia udziału w akcji osoby to raper i były poseł Piotr Liroy-Marzec, aktor Andrzej Seweryn, rockman Zbigniew Hołdys i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Hot16Challenge2

To druga odsłona polskiej edycji #hot16challenge, której celem jest tym razem antykoronawirusowazbiórka na portalu siepomaga.pl. Zasady zabawy są proste: należy nagrać swoje 16 wersów (zdarza się więcej) na dowolny temat i nominować kolejnych twórców. Akcję zapoczątkował Solar, a odpowiedniego rozgłosu nadał jej w pierwszych dniach udział Taco Hemingwaya, Maty i... Klocucha.

Na świeżość i popularność całej zabawy mocno wpłynął fakt, że włączono do niej nie tylko raperów. Aktywnie udzielają się także producenci, wokalistki, muzycy luźno lub wcale nie związani z branżą, a nawet osoby niekojarzone do tej pory z muzyką. Poza osobami ze środowiska hip-hopowego w wyzwaniu wziął już udział m.in. Artur Andrus, Rafał Brzozowski, Dawid Podsiadło, Norbi, Paweł Domagała, Zbigniew Stonoga oraz Jakub Żulczyk. Ten ostatni do akcji zaprosił kolejnych pisarzy.

Nominacje dają nadzieję, że wszystko rozwinie się do jeszcze większych rozmiarów. Już teraz piłkarz Lecha Poznań Tymoteusz Puchacz nominował Wojciecha Szczęsnego i Julię Wieniawę, a pisarz Jakub Żulczyk Dorotę Masłowską, Pablopavo, Remigiusza Mroza i Szczepana Twardocha. Wciąż czekamy też na Piotra Fronczewskiego, Michała Karmowskiego, Tomasza Karolaka, Kubę Wojewódzkiego i ojca Mateusza.

Poniżej przedstawiamy 17 pierwszych „szesnastek”.

Szpaku



Marceli Bober



Hodak



Spinache



Miły ATZ



KęKę



Rosalie



Lanek



Białas



Bedoes



Przemek Ferguson



Norbi



Vito Bambino



Klocuch



Mata



Taco Hemingway



SolarCzytaj także:

