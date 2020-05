Budka przerwał wywiad w Trójce w „geście solidarności”. Wygłosił oświadczenie

Przypomnijmy, radiowa Trójka unieważniła 1998. notowanie notowanie listy przebojów, które jak pierwotnie ogłoszono, wygrała piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. Utwór ten odnosi się do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na zamkniętym cmentarzu na Powązkach. W związku z tym współpracę z Programem III Polskiego Radia zdecydował się zakończyć Marek Niedźwiecki. Tomasz Kowalczewski, dyrektor Trójki, wydał oświadczenie, w którym ogłosił, że „został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy” . Jego zdaniem dokonano także „manipulacji przy liczeniu głosów” .

We wtorek 19 maja gościem „Salonu politycznego” był przewodniczący PO Borys Budka. Zamiast odpowiedzieć na pytanie Beaty Michniewicz, polityk postanowił wygłosić oświadczenie.

„Pani redaktor, szanowni państwo, ja chciałbym zacząć od jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż w ostatnich dniach wokół Programu III Polskiego Radia powstało wiele kontrowersji. Ja w tym miejscu chciałem się solidaryzować ze wszystkimi dziennikarzami, którzy swój zawód wykonują rzetelnie, bez względu na to jaka opcja nie byłaby przy władzy. Ale nie byłby sobą, gdybym nie powiedział, że absolutnie nie zgadzam się na to, co stało się w ostatnich dniach w Polskim Radiu. Nie zgadzam się na powrót cenzury, nie zgadzam się by nie dziennikarze, ale ludzie odpowiedzialni za kierowanie Polskim Radiem dopuszczali się takich rzeczy” – powiedział. Dalej wskazał, że Trójka jest wielką wartością również dla niego.

„Pamiętam pana Niedźwieckiego, pamiętam Wojciecha Manna, pamiętam pana Kydryńskiego. To są ludzie, którzy są symbolem Trójki. Dzięki rozmowom między innymi z panią redaktor, mogliśmy się wymieniać poglądami, ale dzisiaj jest czas na to, by powiedzieć absolutnie stop metodom, które niszczą Polskie Radio, stop metodom, które są niegodne, które właśnie powodują, że być może to pani redaktor dostanie później polecenie ocenzurowania jakiejś wypowiedzi” – zwrócił się do Michniewicz.

Później Budka zapewnił, że „normalność wróci do mediów publicznych” . Podkreślił, że to nie politycy, a dziennikarze powinni być odpowiedzialni za programy. „Dlatego w geście solidarności z tymi, którzy odeszli z Polskiego Radia, którzy rzetelnie, tak jak pani redaktor, pracują w Polskim Radiu, dzisiaj nie będę mógł wziąć udziału w tej audycji. Polecam muzykę w tym czasie i zastanowienie się dla nas wszystkich nad wartościami. Bo wartości w tych trudnych czasach są najważniejsze i Trójka była dla mnie takim symbolem dorastania, pięknej muzyki, symbolem ludzi wielkich. Ludzi, którzy radiu poświęcili swoje życie i chciałbym, żeby tak pozostało i wierzę w to, że ludzie, którzy niszczą dzisiaj Trójkę, nie mówię o dziennikarzach, mówię o kierownictwie, politykach tej władzy, odejdą i wówczas będziemy mogli normalnie rozmawiać” – zakończył.

