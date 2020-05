Sia zdecydowała się na adopcję. Uwagę zwraca wiek jej dzieci

– W ubiegłym roku adoptowałam dwóch synów. Obaj mieli po 18 lat, teraz mają po 19 – zdradziła Sia w wywiadzie dla youtubowego kanału Sirius XM. Autorka przebojów takich jak „Chandelier”, „Cheap Thrills” czy „Elastic Heart” wyjaśniła, że chłopcy przebywali wcześniej w rodzinie zastępczej i po osiągnięciu pełnoletności nie mogli już w niej dłużej zostać

Sia była pytana również o to, jak wygląda życie jej nowej rodziny podczas kwarantannny. Australijska piosenkarka, której prawdziwe imię to Sia Kate Isobelle Furler, przyznała, że jeden z jej synów ma trudności z przystosowaniem się do życia w domu i narzeka na zamknięcie wielu miejsc z powodu obostrzeń wprowadzanych przez rząd. – Obaj uważają, że to dość trudne. Ale obaj też zajmują się teraz rzeczami, które są dla nich dobre i pomocne – dodała zaznaczając, że jej synowie uczą się obecnie wielu nowych i przydatnych rzeczy.

Pochodząca z Adelaide Sia nie ma dzieci z innych związków. Piosenkarka deklaruje się jako biseksualistka, a wcześniej była związana m.in. z mężczyzną, który w 1997 roku zginął w wypadku samochodowym. Później spotykała się z Jocelynem Rachel „J.D”. Samsonem, a w 2014 roku poślubiła Erika Andersa Langa. Jej małżeństwo przetrwało nieco ponad dwa lata.

