Paulina Przybysz z Rita Pax oddają hołd legendom polskiego rocka

Rita Pax to najbardziej eksperymentalny projekt muzyczny Pauliny Przybysz. Zespół, w którego skład poza wokalistką wchodzą: Kasia Piszek, Jurek Markuszewski oraz Piotr i Paweł Zalewscy, w 2019 roku został zaproszony do udziału w Męskim Graniu, podczas którego wraz z Wojciechem Waglewskim i Vito Bambino wykonał utwory „Modlitwa” i „Oni zaraz przyjdą tu” z repertuaru grupy Breakout. Wykonania były częścią projektu upamiętniającego zespół Tadeusza Nalepy w 50. rocznicę wydania debiutanckiej płyty. Udział w tym wydarzeniu najwyraźniej rozbudził apetyt grupy na więcej.

Album „Piękno. Tribute to Breakout” to zestaw dwunastu kompozycji Breakoutu, przefiltrowanych przez muzyczną wrażliwość członków Rita Pax. W utworach opublikowanych przed premierą płyty słychać olbrzymi szacunek dla materiału źródłowego, ale muzycy nie boją się nowych aranżacji, korzystając obficie z dobrodziejstw elektroniki. Dzięki temu, utwór tytułowy z surowego snującego się z wolna blues-rocka przekształca się w pełną efektów dźwiękowych kompozycję, której dodatkowego uroku nadaje soulowy wokal Pauliny Przybysz. Bardzo ciekawie wypada również „Gdybyś kochał, hej”, w którym Rita Pax zamienia ciężki hendrixowski riff na lekką indie rockową przebieżkę. Najbliżej oryginału ląduje zaś „Poszłabym za tobą”, w którym bezapelacyjnie główną rolę gra gitara elektryczna.

Jeśli prześledzimy muzyczną karierę Pauliny Przybysz, to wybór twórczości Breakoutu nabiera dodatkowego wymiaru. Na przełomie wieków XX i XXI siostry Przybysz z zespołem Sistars grały muzykę, której próżno było szukać w polskich rozgłośniach radiowych. Grupa balansująca na pograniczu jazzu, soulu i hip-hopu otworzyła polskim słuchaczom drzwi do nowego muzycznego świata ucząc „jak się klaszcze na dwa”. Podobnie wygląda historia zespołu Tadeusza Nalepy, który w 1969, wydając swój debiutancki album, zrobił dokładnie to, co zapowiedział w jego tytule, dzieląc się z Polakami zupełnie nowym brzmieniem i odkrywając przed nimi drugi brzeg muzycznej tęczy.

Pomaluj moje sny Gdybyś kochał hej... Gdzie chcesz iść Kiedy byłem małym chłopcem Piękno (feat. Igor Nikiforow) Stare dusze Poszłabym za Tobą Dziwny weekend Oni zaraz przyjdą tu (feat. Lukasz Lach & Wojciech Waglewski) Modlitwa (feat. Wojciech Waglewski) Przemijanie Dzień się zwęgla

