Kendrick Lamar z nowym singlem i teledyskiem

Utwór „The Heart part 5” to kolejna odsłona sercowej sagi Lamara. Artysta publikuje kolejne jej części przed każdym większym projektem muzycznym. Tym razem, jest to zapowiedź płyty „Morale & The Big Steppers”, której poprzedniczka „Damn” przyniosła raperowi nagrodę Pulitzera. Był to pierwszy przypadek kiedy, nagrodę tę przyznano albumowi spoza gatunków jazzu i muzyki klasycznej.

Deepfake od twórców South Park

Do nowego singla Kendricka Lamara powstał również teledysk, w którego wyreżyserowaniu wspomagał rapera Dave Free. W klipie zastosowana została technologia deepfake, dzięki której twarz artysty zmienia się w zależności o rapowanych wersów. Wśród osób, któych twarze pojawiają się w miejsce oblicza Lamara, znaleźli się OJ Simpson, Will Smith, Jussie Smollett, Kanye West, Kobe Bryant i Nipsey Hussle. Za produkcję klipu odpowiada studio Deep Vooodoo, stworzone przez Treya Parkera i Matta Stone'a – twórców animacji „South Park”.

Tekst „The Heart part 5” koresponduje z obrazem. W momencie, kiedy Lamar rapuje o morderstwie, zmienia się w zastrzelonego w 2019 roku artystę i aktywistę Nipsey'a Hussle'a, kiedy zaś tematem jest dwubiegunowe zaburzenie osobowości, oczom widzów ukazuje się Kanye West. Warstwa liryczna dotyczy tematyki doskonale znanej z poprzednich dokonań rapera. Kung-fu Kenny rapuje o realiach, w jakich dorastał on sam i w jakich dorastają tysiące czarnoskórych nastolatków w USA, nazywając je „kulturą”.

Kendrick Lamar zapowiedział nowy album w kwietniu, publikując na swojej stronie internetowej krótkie oświadczenie. Ostatnio podzielił się z fanami zdjęciem, z którego wynika, że na jego nowe wydawnictwo składać się będą dwie płyty CD i książka. Premiera „Mr. Morale & The Big Steppers” zaplanowana jest na 13 maja.

