Prezydent Ukrainy „ogłosił kapitulację” na pasku w ukraińskiej telewizji. Błyskawiczna reakcja Zełenskiego

Na pasku na antenie ogólnoukraińskiego kanału telewizyjnego Ukraina 24 pojawiło się fałszywe przemówienie, które rzekomo miał wygłosić Wołodymyr Zełenski. Domniemany prezydent Ukrainy miał w nim ogłosić kapitulację oraz zaapelować do ukraińskich żołnierzy o złożenie broni. Jak się jednak okazało, stacja telewizyjna padła ofiarą ataku ze strony rosyjskich hakerów – podała agencja UNIAN.

„Drodzy Ukraińcy, drodzy obrońcy. Bycie prezydentem nie było takie łatwe. Jestem zmuszony do podejmowania trudnych decyzji. Na początek zdecydowałem się na powrót do Donbasu. Czas spojrzeć prawdzie w oczy. Nie wyszło. Było tylko gorzej. Postanowiłem się z wami pożegnać. Radzę wam, abyście złożyli broń i wrócili do swoich rodzin. Nie powinniście umierać na tej wojnie. Radzę wam żyć, a ja zrobię to samo” – taki fałszywy komunikat widzieli przez kilkanaście minut widzowie.

Wojna na Ukrainie. Fake z ogłoszeniem kapitulacji przez Wołodymyra Zełenskiego to atak hakerów

Prezydent Ukrainy zareagował natychmiast. – Jeśli chodzi o ostatnią dziecinną prowokację, to mogę zaoferować jedynie, aby broń złożyli żołnierze Federacji Rosyjskiej i wrócili do domu. My już jesteśmy w domu. Chronimy nasze dzieci i rodziny. Nie zamierzamy składać broni, dopóki nie zwyciężymy – zapewniał w prawdziwym komentarzu Zełenski.

Na początku marca Centrum Strategicznych Komunikacji i Bezpieczeństwa Informacyjnego Ukrainy (SPRAVDI) ostrzegało, że w telewizji może pojawić się oświadczenie, na którym prezydent Ukrainy ogłasza kapitulację. Zaznaczono jednak, że nagranie nie będzie prawdziwe, tylko stworzone za pomocą technologii deepfake. „Bądźcie pewni – Ukraina nigdy się nie podda” – zapewniano.

