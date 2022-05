Diuna 2. Christopher Walken dołącza do obsady drugiej części widowiska

W tekście utworu "Weapon of choice" Fatboy Slima z 2000 roku pojawia się wers: "Poruszając się bez rytmu, nie przyciągniesz uwagi robaka", wprost nawiązujący do prozy Franka Herberta. W wyreżyserowanym przez Spike'a Jonze'a teledysku do tej kompozycji pojawił się Christopher Walken, dając widzom pokaz tańca, którego z całą pewnością nikt się po nim nie spodziewał. Być może, to właśnie Fatboy Slim zaszczepił w głowie Davida Villenueve'a pomysł, by w roli imperatora obsadzić aktora znanego m.in. z "Pulp Fiction", "Łowcy Jeleni" i "Jeźdźca bez głowy".

Diuna 2 - kontynuacja wielkiego sukcesu

O "Diunie" Franka Herberta mówiło się, że jest to proza, której nie da się przenieść na ekran. Próbę filmowej adaptacji powieści w latach 80. podjął David Lynch i choć wokół jego filmu zgromadziła się rzesza wiernych fanów, to była to zdecydowanie nieudana próba ekranizacji kultowej książki. Po ponad 30 latach znalazł się jednak śmiałek, który postanowił udowodnić, że odwzorowanie stworzonego przez Herberta świata w formie filmu jest możliwe.

"Diuna" w reżyserii Davida Villenueve'a to spektakularne widowisko, w którym reżyser z wielkim szacunkiem i dbałością o szczegóły podszedł do materiału źródłowego. Co więcej, w filmie doskonale spisali się aktorzy. Bardzo dobrze wypadały zarówno wschodzące gwiazdy Hollywood, jak grający główną rolę Timothée Chalamet i towarzysząca mu Zandaya, jaki i dobrze znane twarze: Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stelan Skarsgard, Dave Bautista, Josh Brollin i Jason Momoa. Wszystko to przełożyło się na duży sukces kasowy filmu, co przypieczętowało decyzję o kontynuacji.

Zdjęcia do drugiej odsłony "Diuny" ruszą latem 2022 roku. Poza Christopherem Walkenem, do obsady dołączyli także Florence Pugh, której powierzono rolę księżniczki Irulany i Austin Butler, który wcieli się w rolę siostrzeńca barona Harkonnena.

