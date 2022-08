Muzyczny alfabet w Łodzi. Great September to więcej niż festiwal

Great September powstał z inicjatywy kierującego OFF Festivalem Artura Rojka, twórcy Spring Break Łukasza Minty oraz miasta Łodzi. Wydarzenie to nie tylko okazja do zapoznania z twórczością młodych polskich muzyków, lecz także do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania branży muzycznej w Polsce.

Great September. Gwiazdy i debiutanci

Na scenach rozlokowanych w wielu punktach Łodzi wystąpią zarówno artyści o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i zupełni debiutanci, poszukujący drogi dotarcia do szerszej publiczności. Wśród zaproszonych gwiazd polskiej sceny muzycznej znaleźli się m.in.: Daria Zawiałow, Ralph Kamiński, Margaret, Kacperczyk, Szczyl, Igor Herbut i Julia Wieniawa. Jednak to właśnie koncerty mniej znanych artystów stanowią istotę tego wydarzenia.

Na oficjalnej stronie festiwalu znajduje się alfabetyczna lista zaproszonych muzyków. Jest to wyjątkowo obszerna lista. Dość napisać, że jedynie trzy literki alfabetu nie zostały zagospodarowane. Uczestnicy wydarzenia będą mogli posłuchać wielu gatunków od rapu, przez rock, pop aż po shoegaze i elektronikę. Koncerty odbywające się w ramach Great September odbywać się będą w 15 klubach i knajpach, znajdujących się w różnych miejscach Łodzi. Organizatorzy chcą w ten sposób w pełni wykorzystać kulturalny potencjał miasta, jednocześnie pokazując, że muzyka jest nieodłącznym elementem miejskiego życia.

Czytaj też:

Muzyka marzycieli na OFF-ie. Karol Grabias: Twórczość Midsommar zawsze będzie w niszy

Great September. Co w branży piszczy?

Poza blisko setką koncertów organizatorzy przygotowali dla uczestników wydarzenia również inne, równie ciekawe, wydarzenia. Muzyce towarzyszyć będzie konferencja, w której udział wezmą przedstawiciele branży muzycznej. Będzie można posłuchać wysłanników wytwórni muzycznych, mediów, specjalistów od marketingu i nowych technologii, jak również osób odpowiedzialnych za organizację imprez muzycznych.

„Inicjatywa o pełnej nazwie Great September Showcase Festival & Conference łączyć będzie występy gwiazd z koncertami artystów, którzy czekają na odkrycie (i jako gwiazdy tu wrócą, za kilka lat…). Rozmowy kuluarowe i nieformalne spotkania towarzyszyć będą oficjalnej części konferencyjnej, z dyskusjami panelowymi i warsztatami poświęconymi najważniejszym wyzwaniom gwałtownie zmieniającej się branży muzycznej” – czytamy na oficjalnej stronie wydarzenia.

16 i 17 września odbędzie się łącznie osiem paneli dyskusyjnych, podczas których zaproszeni prelegenci będą dzielić się swoją wiedzą. Wśród tematów prelekcji znalazły się m.in.: praca łowcy talentów, rosnąca dominacja rapu na rynku muzycznym, autokreacja artysty, metaverse i nft w świecie muzyki i znaczenie TikToka w branży muzycznej.

facebook

Dużą zaletą imprezy jest również cena biletów. Za możliwość uczestnictwa w licznych koncertach i wydarzeniach towarzyszących, które odbywać się będą między 15 i 17 września w ramach Great September, zapłacić trzeba jedynie 129 złotych.

„Trudno jest nie ewoluować”. Zalia o dojrzewaniu i swojej artystycznej tożsamości