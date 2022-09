Modelki-bliźniaczki na pokazie Gucci. Marka zaangażowała 68 identycznych par

High fashion rządzi się swoim prawami. To często stroje, w których ciężko nam wyobrazić sobie ludzi na ulicy; surrealistyczne sesje i wyjątkowe pokazy oglądane przez śmietankę towarzyską z całego świata. Zebranej na tegorocznym Milan Fashion Week publiczności także nie mogło zabraknąć wrażeń. Zadbał o to dom mody Gucci, który na wybieg wystawił 68 bliźniaczych par modelek. Marce udało się osiągnąć efekt wow – filmiki z pokazu rychło obiegły social media, dzięki czemu o kolekcji Gucci SS2023 dowiedziały się setki tysięcy nowych osób.

Fashion Week w Mediolanie. Pokaz Gucci SS2023

Kolekcję Gucci na wiosnę/lato 2023 zaprezentowały modelki, które faktycznie były bliźniaczkami. Uszyto dla nich identyczne stroje, a po wybiegu przeszły parami. Zanim jednak publiczność mogła zobaczyć je w pełnej krasie, salę podzielono na dwie strefy. Najpierw modelki prezentowały stroje osobno, a następnie uniesiono ekran dzielący salę, pozwalając rodzeństwu przejść po wybiegu parami. W Internecie królują filmiki z zakończenia pokazu, na których bliźniaczki zamykają pokaz trzymając się za ręce.

Dyrektor kreatywny Alessandro Michele stworzył pokaz „Gucci Twinsburg” inspirując się swoją matką, która również ma siostrę bliźniaczkę. W wywiadach nie raz podkreślał, jak bliską więź ma ze swoją ciocią, którą nazywał drugą mamą. „Jestem synem dwóch matek: mamy Eraldy i mamy Giuliany. To dwie niezwykłe kobiety, które uczyniły z bycia bliźniaczkami swoistą pieczęć swojego istnienia” – powiedział. Michele uważał, że siostry były niejako swoim odbiciem, ponieważ przez większość życia ubierały się i czesały podobnie. Nic dziwnego, że przeniósł swoje wspomnienia na wybieg, tworząc tego typu pokaz. Kolekcja SS2023 została już okrzyknięta sukcesem marki Gucci.

Dom mody subtelnie zasugerował kolekcję już w maju, kiedy to marka ubrała Michele i Jareda Leto w identyczne stroje na galę Met 2022. Mówi się, że ostatni pokaz może być też częścią większego projektu poruszającego tematykę więzi łączących bliźnięta. Pozostaje nam jedynie czekać na to, co dom Gucci zaprezentuje fanom swoich projektów w przyszłości.

