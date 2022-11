Adam Woronowicz dla „Wprost”: Wszystkiemu winien jest Donald Tusk

Moja córka ma 20 lat, mój przyjaciel 50 i on: „Stary no nie wiem, coś przeskoczyło. Stary, sorry”. Dlatego nie przyprowadzam kolegów do domu. Mój dom jest twierdzą, absolutnie. Jeżeli już rozmawiam z kolegą, to w jakiejś umówionej restauracji, gdzie mam pewność, że żadne moje dziecko nie przyjdzie. Nigdy też nie pokazuję zdjęć, żadne takie – mówi Adam Woronowicz, aktor.

Katarzyna Burzyńska-Sychowicz, „Wprost”: Ma pan w sobie coś z dziadersa albo boomera na podobieństwo swojej postaci z serialu „The office Pl”, czyli Darka Wasiaka? Coraz częściej dostaję takie pytania, bo coraz częściej gram role gości nieogarniętych, obciachowych. Pamiętam wywiad z Anthonym Hopkinsem zaraz po „Milczeniu owiec”. Został zapytany, co ma z Hannibala Lectera i prawie przerwał ten wywiad (śmiech). Ja mam takie zdolności – chyba tak mogę to nazwać – że bardzo szybko adaptuję się do czegoś, co jest dobrym tekstem. Takiej szybkiej zmiany nauczyłem się w teatrze, miałem wspaniałych mistrzów: Zbigniewa Zapasiewicza czy Gustawa Holoubka. Dziś ludzie są sformatowani jeden do jednego i im się wydaje, że aktor, który jest Darkiem Wasiakiem, jest taki na życie, a sztuka aktorska polega na tym, żeby tak utożsamić się z postacią, żeby się nią stać. Dziś to pewnie jest zapomniana szkoła, trochę tak jak zawód zegarmistrza czy kogoś, kto naprawia buty, ale kiedyś ci mistrzowie uczyli nas, żeby się z rolą utożsamiać.