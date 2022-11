OFF Festival 2023. Poznaliśmy pierwsze gwiazdy

OFF Festival zadebiutował w 2006 roku i od tamtej pory na stałe zagościł na muzycznej mapie Polski. Każdego lata, podczas kilkudniowego muzycznego wydarzenia w Katowicach, możemy zobaczyć i usłyszeć aż kilkudziesięciu artystów z całego świata. Festiwal promujący muzykę alternatywną powrócił pełną parą w 2022 roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, a już teraz organizatorzy ujawniają, kogo zobaczymy w Dolinie Trzech Stawów w sierpniu 2023 roku.

OFF Festival 2023. Kogo zobaczymy na scenie w Katowicach?

XVI edycja wydarzenia odbędzie się dopiero za parę miesięcy, w datach 4-6 sierpnia, lecz już dziś znamy pierwszych ogłoszonych wykonawców. Wśród nich – gwiazdy muzyki k-pop, hardcore, psychodelia oraz noise. W 2023 na OFF Festival zobaczymy:

Panda Bear & Sonic Boom to duet tworzony przez Noah Lennox (Panda Bear) oraz Petera Kembera (Sonic Boom), którzy łączą wspólne siły od niedawna. Mimo, że ich pierwszy wspólny album,,Reset'' został wydany w sierpniu tego roku, muzycy brzmią, jakby grali ze sobą od lat. Ich twórczość jest słodka, kolorowa, psychodeliczna, ale zarazem na tyle przystępna, by każdy chciał zafundować sobie taki reset.

TV Girl, czyli amerykański zespół grający muzykę indie pop. Zadebiutowali dekadę temu mixtapem „The Wild, The Innocent, The TV Shuffle”, któremu towarzyszyła książeczka do kolorowania. To bardzo dobrze oddaje charakter muzyki kalifornijskiej formacji – na pierwszy rzut ucha wydaje się, że grają proste piosenki, ale paleta wykorzystywanych przez TV Girl barw obejmuje też rap i wiele odcieni nowej elektroniki.

OFF! to zespół, który wydaje się stworzony do grania na OFFie. Nie chodzi tylko o nazwę, ale przede wszystkim o muzykę. Hardcore’owa grupa z LA brzmi tak świeżo, witalnie i agresywnie, jakby każdy koncert był ich pierwszym. Albo ostatnim. Nowa płyta – „Free LSD” – ukazała się we wrześniu br. i rzeczywiście jest to odlot.

Ponadto wystąpią:



Melody’s Echo Chamber

The Staples Jr. Singers



Balming Tiger

Taxi Kebab



Big Joanie



Underscores



Haru Nemuri



Mind Enterprises

Son Rompe Pera

Dodatkowo festiwal ponownie ugości zespoły Gilla Band oraz Tropical Fuck Storm, które do Katowic wrócą z nowym materiałem. Choć to dopiero pierwsze ogłoszenia artystów, to już teraz widać dużą różnorodność gatunkową, co jest znakiem rozpoznawczym festiwalu.

Czytaj też:

Egzotyka, eklektyzm i radosne powroty. Papa Dance zagrał na OFF Festival

Sprzedaż biletów na koncerty rusza 24 listopada 2022 roku o godzinie 19:30.

Poprzednia edycja OFF Festival

Największą gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu była legendarna ikona muzyki rockowej – Iggy Pop. Legendarny artysta nie tylko przyciągnął tłumy fanów pod barierki katowickiej sceny, lecz także dał z siebie 100 proc. na scenie. – Wiem, że niedługo umrę, ale zanim to nastąpi chcę się cholernie dobrze bawić – mówił Iggy podczas koncertu. Był w świetnej formie i mimo swojego wieku grał 1,5 godziny.

Podczas VX edycji festiwalu wystąpił też zespół Ride. Brytyjczycy są określani mianem pionierów shoegaze a ich debiutancka płyta „Nowhere” jest jednym z najważniejszych albumów w historii tego gatunku. To właśnie materiał z pierwszej płyty można było usłyszeć podczas tegorocznego festiwalu.

Ogromne oklaski należą się organizatorom OFF Festival za występ zespołu Papa Dance. Przypomnienie polskiego synth-popu z lat 80 było strzałem w dziesiątkę. – Gdyby ktoś mi powiedział parę lat temu, że zagramy na OFF-ie, to na pewno bym w to nie uwierzył – mówił wzruszony lider zespołu Paweł Stasiak.

Czytaj też:

Święto życia na OFF Festival. Iggy Pop: wiem, że niedługo umrę, ale teraz chcę się bawićO niej będzie głośno. Daria ze Śląska: Dziwactwo siedzi we mnie od zawsze