Hipnotyczna moc „Aftersun”. Relacja młodego ojca i dojrzewającej córki

Powrót do pozornie beztroskiej przeszłości może przynieść szereg różnych emocji, ale i odpowiedzi na ważne pytania. Sophie, odtwarzając film nagrany podczas wakacji sprzed 20 lat, chce w nim odnaleźć na nowo swojego ojca, poznać go raz jeszcze i spróbować zrozumieć, dlaczego go straciła. Wciskając przycisk odtwarzania zabiera widzów w podróż w czasie, podczas której wielu z nich odnajdzie w wyświetlanych na ekranie kadrach siebie. Charlotte Wells w „Aftersun” w niezwykły sposób uchwyciła, jak wspomnienia jednej osoby mogą znaleźć swoje odbicie w pamięci całej zbiorowości.

(Bez)troska

Calum na kilka dni przed swoimi 31. urodzinami zabiera córkę na wakacje do Turcji. Jest niezwykle zaangażowanym i opiekuńczym rodzicem, dla którego wyjazd jest świetną okazją do umocnienia więzi z 11-letnią Sophie. Choć rozstał się z jej matką, to pozostaje z nią w dobrych stosunkach, dzięki czemu ich dziecko może dorastać w możliwie najlepszych warunkach do rozwoju.